Dois confinamentos são melhores que um?

O primeiro estado de emergência em Portugal foi decretado a 18 de março, quando estavam identificados menos de 500 casos de covid-19. A primeira fase de quarentena durou até 2 de maio, com as restrições a serem aligeiradas a partir de meados de abril. Com a segunda vaga, Portugal voltou ao confinamento parcial a 9 de novembro e encontra-se agora no seu seu sexto período de estado de emergência, tendo já aprovado o sétimo, que entra em vigor esta quinta-feira e se prolongará até 7 de janeiro.

Mas o que seria melhor para evitar tantos casos de covid-19 em Portugal? Ter vários períodos de confinamento ou apenas um que se prolongasse durante meses, variando as restrições de acordo com a gravidade da situação pandémica no país?

Para descobrir qual o melhor método, investigadores de duas universidades norte-americanas, da Universidade de Oakland e da Universidade Politécnica da Califórnia, recorreram a uma simulação de modelo epidemiológicos para prever os efeitos de vários graus de quarentena e que efeito diferentes trariam um confinamento ou vários separados por intervalos de tempo.

Num estudo publicado esta quarta-feira na revista científica Europhysics Letters, é discutida a importância de "achatar a curva" e da quarentena do ponto de vista epidemiológico de maneira a evitar a saturação de serviços de saúde. No entanto, serviria de pouco apertar as medidas durante muito tempo.

A verdade é que a covid-19 não se transmite sempre à mesma velocidade. Se assim fosse, uma quarentena severa resolveria o problema do novo coronavírus em poucas semanas. Na realidade, existem pessoas com mais contactos que outras e essas estão mais expostas ao vírus.

Assim, uma quarentena a duas ou mais fases em que uma seria mais dura e outra com medidas mais ligeiras poderia proteger uma grande parte da população de ser infetada. De acordo com os resultados apresentados, os trabalhadores essenciais que trabalharam durante a primeira quarentena, como trabalhadores de supermercados, funcionários de saúde e outros, têm um grande número de contactos e um grande número destes ficou infetado e imune durante a primeira quarentena, o que baixou os graus de infeção destes setores durante a segunda vaga.

Neste estudo, os autores consideram ser uma prioridade da abertura de restrições da segunda vaga os pequenos mercados e lojas, onde os seus trabalhadores estão mais expostos ao vírus e têm maior probabilidade de estar já imunes, em vez de "convívios familiares", que colocam como baixo nível de contacto, embora os últimos dados do Governo português coloquem as reuniões de família como o principal motivo de infeção por covid-19 em Portugal.

No entanto, este estudo não tem em conta questões como os diferentes níveis de liberdade de restrições ou as restrições de viagens que podem influenciar os números de transmissão.

Durante a primeira vaga, outros países da Europa como Espanha, França ou Itália, foram obrigados a decretar o confinamento antes de Portugal, devido ao crescimento descontrolado de casos. Esses mesmos países foram os que viram a segunda vaga chegar mais cedo, ainda em outubro, e voltaram às restrições, atingindo o seu pico de infeções no início de novembro, altura em que os portugueses estavam apenas a começar a adotar medidas mais apertadas.

No entanto, outros países optaram por um período único de quarentena, que se estendeu por longos meses. É o caso da Argentina, que iniciou o seu período de confinamento a 20 de março e só o terminou esta semana, a 20 de dezembro - nove meses depois.









Considerado um exemplo na América Latina devido à contenção da propagação do novo coronavírus, a Argentina nunca chegou a ter um grande aumento de casos durante os meses críticos de março, abril e maio. No final do último, o país tinha pouco mais de 15 mil casos – relativamente pouco para um país com quase 45 milhões de pessoas.

No entanto, o país caiu numa "quarentena eterna" ao tentar combater uma ameaça que se demonstrava noutros países, em especial o Brasil. Nem o confinamento se mostrou eficaz a travar infeções, com os casos a aumentaram ligeiramente mês após mês. Em junho foram registados quase 50 mil casos. Em julho o número foi superior às 100 mil infeções. Agosto registou mais de 200 mil e setembro mais de 300 mil. O pico da pandemia no país só chegou em outubro, tendo sido registados quase 400 mil casos.

Como consequência, em outubro a Argentina tornou-se o quinto país a ultrapassar o milhão de infetados pela covid-19, registando ao mesmo tempo uma das mais altas taxas de mortalidades dos últimos meses, com mais de 42 mil vítimas mortais registadas desde o início da pandemia e mais de 1,5 milhões de casos confirmados.