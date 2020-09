Há dois anos, cientistas anunciaram a descoberta de um grande lago salgado debaixo da superfície gelada no polo sul de Marte. Agora, não só dizem ter confirmado a existência desse lago, como anunciaram a descoberta de mais três.A descoberta, publicada esta segunda-feira pela Nature Astronomy , foi conseguida com o recurso ao dados do radar da Agência Espacial Europeia (ESA) que está em órbita da nave Mars Express. O radar detetou um lago subterrâneo na mesma região do detetado em 2018. A confirmar-se este será o primeiro corpo de água líquida detetado no planeta vermelho.A primeira descoberta tinha sido feita apenas com base em 29 observações conseguidas entre 2012 e 2015. Por isso, muitos investigadores reclamavam mais provas. O último estudo, agora divulgado, usou mais dados retirados de 134 observações feitas entre 2012 e 2019."Identificámos o mesmo corpo de água, mas encontrámos também mais três corpos de água junto ao principal", referiu a cientistas planetária Elena Pettinelli da Universidade de Roma, uma das autoras do estudo.Os lagos estendem-se por mais de 75 mil quilómetros quadrados - uma área equivalente à do Panamá. O maior lado mede 30km de cumprimento. E estão a cerca de um quilómetro debaixo do gelo marciano.O radar usado para identificar estes lados envia ondas de rádio que atravessa as camadas da superfície de Marte. A forma como o sinal é reenviado de volta indica o tipo de material contra o qual embateu, por exemplo, rochas, gelo ou água. Um método semelhante é indicado para identificar lagos subterrâneos nos glaciares terrestres.A existência de lagos em Marte com água líquida é ainda alvo de debate. Apesar destas observações partirem de muitos mais dados do que a anunciada em 2018, alguns cientistas pedem mais provas."Se o material refletor é mesmo água líquida, acredito que mais facilmente é uma espécie de lama", defende Mike Sori, geofísico planetário da Universidade de Purdue, no Indiana, EUA. Da mesma forma, Jack Holt, cientistas planetário da Universidade do Arizona, duvida da interpretação que está a ser feita dos dados recolhidos pelo radar. "Não há fluxo de calor suficiente para sustentar salmoura mesmo sob uma capa de gelo", defendeu.