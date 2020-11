Crise Climática força animais do Ártico a mudar comportamentos

O artigo publicado esta quinta-feira na revista científica Science não deixa espaço para dúvidas: as alterações climáticas registadas no Ártico provocaram alterações nos hábitos dos animais da região.José Alves, investigador no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, um dos laboratórios da Universidade de Aveiro, e coautor do artigo, indica que "no Ártico, o aquecimento global tem-se manifestado de forma muito notória, pois as temperaturas têm aumentado nos polos de forma mais acentuada do que no resto do globo". Este fenómeno, que é denominado por amplificação ártica, "coloca os animais que habitam esta região na linha da frente dos efeitos das alterações climáticas" refere o biólogo citado em comunicado.Cada vez mais animais têm sido alvo de programa de monitorização remota, com recurso a aparelhos electrónicos de seguimento, como é o caso dos transmissores GPS.Nas primeiras investigações deste tipo, apenas os animais de maior porte tinham capacidade para transportar estes aparelhos. No entanto, com o desenvolvimento da tecnologia nas últimas décadas, já existem equipamentos com precisão GPS que pesam apenas um grama.Esta tecnologia permite aos investigadores que estudam estes animais no Ártico terem um registo de um número cada vez maior de espécies, contando já com 201.As mudanças comportamentais verificadas nos animais em resposta às alterações climáticas podem ter consequências negativas para as espécies.José Alves, que estuda as aves limícolas na Islândia desde 2006, dá o exemplo do ostraceiro, uma ave migradora. Cada vez mais esta espécie tem uma proporção maior de aves residentes, ou seja, aves que passam o inverno na Islândia em vez de emigrar para zonas menos frias, devido ao aumento de temperatura que se tem vindo a sentir nesta estação.No entanto, "quando há um inverno mais rigoroso, como no ano passado, várias destas aves acabam por morrer. E esse é um preço muito alto a pagar", alerta o investigador.O biólogo sublinha que o momento atual é crucial para promover esforços de redução das emissões de carbono, de maneira a "evitar a 6.ª vaga de extinção, que é consequência da ação humana".O artigo publicado utilizou uma grande base de dados, que permitiu a criação do Arctic Animal Movement Archive (Arquivo das Movimentações dos Animais do Ártico), para a qual os autores apelam à contribuição de mais investigadores de forma a originar novas descobertas.