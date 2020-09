Crianças têm um papel importante na propagação da Covid-19?

As crianças têm sido apontadas como tendo um papel importante na propagação da Covid-19, por terem cargas virais do coronavírus superiores às de adultos doentes mas com a habilidade de permanecerem assintomáticas. No entanto, um estudo no norte de Itália, sugere que talvez não seja verdade.

A investigação, publicada na mais reconhecida revista científica dedicada à pediatria no mundo, analisou testes à Covid-19 em adultos e crianças sem sintomas num hospital de Milão e chegou à conclusão que apenas pouco mais de 1% das crianças testou positivo para o vírus SARS-CoV-2, comparado com mais de 9% dos adultos.

O estudo divulgado na edição desta segunda-feira da JAMA Pediatrics sugere assim que existe uma taxa muito baixa de infeções assintomáticas da Covid-19 em crianças, "rejeitando assim a hipótese de que crianças estão em maior risco de carregaram o vírus sem sintomas que adultos".

Os responsáveis pela investigação consideram assim que as políticas sociais e de saúde pública como o fecho de escolas, que estão a ser implementadas em vários países, não é de grande eficácia para combater a propagação do novo coronavírus.

As crianças no estudo mostraram ser consideravelmente menos expostas ao vírus, quando assintomáticas, que adultos: 1 em 83 crianças testou positivo quando não tinha sintomas (1,2%) e 12 em 132 adultos testaram positivo enquanto assintomáticos (9,2%).

Na investigação, nenhuma das crianças ou adultos viria a desenvolver sintomas da Covid-19 48 horas depois do teste e da admissão no hospital italiano nos meses de março e abril - altura em que Itália atingia um pico de infeções.

Investigadores sugerem que esta é ainda uma amostra pequena a partir de um único hospital, e que por isso as descobertas não são ainda definitivas, mas são sinais encorajadores que realçam que "crianças não devem ser olhadas como propagadoras da Covid-19", numa altura em que, como em Portugal, estão a regressar à escola e a ameaça de uma segunda vaga da Covid-19 se abate sobre a Europa.