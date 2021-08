Covid-19: Vacinação 'Casa Aberta' disponível para maiores de 18 anos

A task-force de vacinação abriu a modalidade Casa Aberta aos maiores de 18 anos, depois de a Direção-Geral de Saúde ter alargado as vacinas aos jovens entre os 12 e os 15 anos e de Portugal ter recebido um reforço de vacinas. Podem ser vacinados com primeiras doses os "utentes que não estejam agendados e que não tenham sido infetados com Covid-19 nos últimos seis meses, com idade igual ou superior a 18 anos". A modalidade abre a partir de hoje.