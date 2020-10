Covid-19: Especialistas do Reino Unido alertam para mortalidade da segunda vaga

Um conselheiro científico do governo britânico admitiu esta quinta-feira a possibilidade de a segunda vaga de Covid-19 poder causar a morte de dezenas de milhares de pessoas apenas no Reino Unido. A causa desta previsão pessimista é o falhanço do governo de Londres em conter os avanços do vírus.John Edmunds explicou aos deputados britânicos que sem medidas mais restritas, os britânicos vão ter números avassaladores de infetados com o novo coronavírus e que esse montante de doentes vai colocar uma alta pressão no serviço nacional de saúde britânico (NHS na sigla original), o que pode dar origem a uma "tragédia" sanitária. "Se olharem para o ponto em que estamos atualmente, não há uma única forma em que saíamos desta vaga sem contarmos as mortes às dezenas de milhares", disse o epidemiologista ao comité da Casa dos Comuns encarregue da ciência e saúdeEdmunds foi ainda mais longe e explicou que o NHS já está naquele momento em que se aproxima do ponto em que "vai estar sob imensa pressão nas próximas semanas. E mesmo que paremos as coisas agora, os casos e as hospitalizações vão continuar a aumentar nos próximos dez dias, duas semanas".O epidemiologista previu ainda o pico de novos casos no norte de Inglaterra algures entre as próximas quatro a seis semanas. Já o resto do país irá observar um aumento de casos na altura do Natal e do Ano Novo.Durante o plenário, foi criticada a forma como o governo de Boris Johnson lidou com a segunda vaga de covid-19, atacando o falhanço da política de testes e rastreamento do Reino Unido.O Reino Unido registou 26.688 novas infeções de covid-19 esta quarta-feora, mais 25% do que na véspera, e 191 mortes. Na terça-feira tinham sido registadas 241 mortes, o valor diário mais alto desde 5 de junho, e 21.331 novos casos.Nos últimos sete dias morreram no Reino Unido 1.003 pessoas vítimas de covid-19, um aumento de 57% relativamente aos sete dias anteriores, e estão hospitalizados cerca de 6.500 pessoas, das quais 629 com auxílio respiratório de ventilador.O total acumulado desde o início da pandemia covid-19 no Reino Unido é agora de 789.229 casos de infeção confirmados e de 44.158 óbitos registados num período de 28 dias após as vítimas terem recebido um teste positivo.Tal como nas regiões de Liverpool e de Lancashire, onde já estão em vigor, agregados familiares diferentes deixam de poder socializar em espaços fechados, ‘pubs' e bares são obrigados a fechar, a não ser que sirvam refeições, e os residentes são aconselhados a não viajar para fora das áreas afetada pelas restrições.O governo do primeiro-ministro Boris Johnson continua a resistir a decretar um curto confinamento em todo o país para conter a disseminação do novo coronavírus, optando por uma estratégia de restrições a aplicar localmente numa escala de três níveis de risco, médio, alto ou muito alto.Em toda a Inglaterra, são proibidos ajuntamentos com mais de seis pessoas e bares e restaurantes têm de fechar às 22:00 horas, mas 28 milhões de pessoas, ou cerca de metade da população, incluindo Londres, vivem agora sob restrições mais apertadas por estarem no segundo ou terceiro nível de risco.Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte têm autonomia sobre a matéria da saúde e estabelecem as suas próprias medidas.Com Lusa