Covi-19 provoca atrasos nos tratamentos a crianças com cancro 

Assinala-se em setembro o Mês Internacional de Sensibilização para o Cancro Pediátrico e a Acreditar vai manter durante este ano a campanha Setembro Dourado.







A Acreditar denuncia que houve alterações ao protocolo de tratamentos em crianças com cancro devido à pandemia. Segundo a associação, pais e pacientes revelam que se verificaram atrasos nos tratamentos e exames para além da desmarcação de consultas, à semelhança do que aconteceu na generalidade dos setores de saúde.Num inquérito realizado pela Acreditar - Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro ao qual responderam 209 pessoas, "entre pais, doentes e sobreviventes", chegou-se à conclusão que os tratamentos e consultas a crianças com cancro sofreu com a pandemia. Muitos pais estarão com medo de ir aos centros de saúde ou aos hospitais e consultas e exames que não são considerados urgentes e por isso estão a adiar essas idas às unidades de saúde. Estas "faltas" podem ter vários resultados negativos como diagnósticos tardios ou crianças que terão de ser submetidas a tratamentos mais agressivos.A Acreditar refere que a pandemia de covid-19 "provocou alterações profundas na vida das famílias que se veem confrontadas com um diagnóstico de cancro pediátrico", apelando a que não se deixe cair o cancro pediátrico "no esquecimento, pedindo que não haja desinvestimento nesta área e que não se descure a investigação na áerea. A associação revela ainda preocupação com os "diagnósticos podem estar a ser ignorados".Uma das componentes do atendimento a crianças doentes é aquela que diz respeito ao apoio psicológico que se tornou ainda mais deficitário com a pandemia. Segundo a associação de apoio a estes pacientes e às suas famílias, as perdas económicas causadas pela pandemia estão a motivar a que muitos pais não procurem este complemento psicológico indispensável ao bem-estar do paciente. Esta falta de rendimentos foi ainda agravada pela suspensão das juntas médicas que são responsáveis pela obtenção ou renovação do Atestado Médico Multiuso. Com o atraso dos atestados que definem o grau de incapacidade dá-se a "perda de benefícios fiscais, impossibilidade de acesso do jovem ao ensino superior através do contingente especial, entre outros", denuncia a associação.