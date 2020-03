Maria João Brito é a responsável pela Unidade de Infeciologia do Hospital Dona Estefânia, onde estão os doentes com Covid19. Neste momento, já há 30 crianças internadas no serviço, sendo que todas elas são doentes graves (os únicos que agora são internados, segundo a especialista).À SÁBADO, explica como se comporta a doença nas crianças e também deixa um apelo para humanizar o serviço: "Aquilo que estamos a tentar fazer na unidade é termos intercomunicadores em que, pelo menos, as mães e os miúdos mais velhos vejam a nossa cara do outro lado a falar, acho que isso é muito importante. Precisamos que nos arranjem esse tipo de intercomunicadores com câmara."A Unidade precisa de, pelo menos, oito: para cada um dos sete quartos disponíveis e, mais um, para a chamada área reservada. A ideia é atenuar a estranheza que algumas crianças sentem, por causa dos equipamentos de proteção individual que os profissionais de saúde têm mesmo de usar."É um pouco estranho porque nós conhecemos a cara do doente, mas ele não conhece a nossa cara. Acho que isso para eles é extremamente complicado, porque não nos veem. Nós tentamos criar contato através dos olhos e do falar, mas eles não veem a nossa cara e sei que isso, por vezes, é um pouco perturbador", diz.É verdade que há menos crianças infetadas, em geral, do que adultos. Isto acontece porque, para se ser infetado por um vírus, é preciso ter recetores para o receber. Nas crianças, o número de recetores que existem no aparelho respiratório para receber o vírus é menor do que os adultos. Por cada 10 anos de vida, aumenta o número de recetores para o vírus – os idosos, se tiverem contato com o vírus, têm mais probabilidade de ele entrar nas suas células porque existem muitos recetores. Já a criança tem poucos, portanto, o número de crianças infetadas será menor. Por outro lado, nas crianças, a chamada imunidade inata é mais elevada que nos adultos. A imunidade inata é a capacidade que temos de combater infeções virais. À medida que crescemos, a imunidade vai enfraquecendo e, no adulto, ela é muito pobre. Isso faz com que um menor número de crianças seja infetado por este tipo de vírus.Nós pensávamos que esta doença não era grave na criança e que não íamos ter doença grave. E não é isso que está a acontecer. Nós temos doença grave na criança, hoje noutros países também já há reporte de crianças com gravidade e, embora as taxas de mortalidade sejam muito mais baixas, existem relatos de mortalidade infantil com este vírus. Aqui, por enquanto, houve apenas uma criança que morreu, no Norte, e a causa de morte não esteve diretamente ligada ao coronavírus. Foi o único doente pediátrico que faleceu até agora em Portugal.Não, isso também é uma surpresa. Só uma pequena minoria tem comorbidades, doença crónica. A grande maioria dos doentes com gravidade que temos são crianças saudáveis. Perfeitamente saudáveis. O que isto quer dizer é que este vírus não escolhe idades, classes sociais, sexos, nem etnias, este vírus é igual para todos e, qualquer um de nós, pode ficar infetado. Depois de infetados, há uns que gerem bem a doença e depois há uma percentagem, pequena, felizmente, em que as coisas podem complicar-se. Nessa pequena percentagem pode haver crianças.Não sei, porque ainda não vi o fim da história. Dos 30 doentes que temos, só sete estão curados. Ainda é cedo para fazer previsões.Tenho doentes de todas as idades: de 4 meses, de 7, 8 e 9 meses, 9 anos, 17 anos... Nesta altura ainda não podemos dizer, é um número ainda muito pequeno. É cedo para dizer, mas não tem bem a ver com a idade: miúdos saudáveis podem ter doença grave e ainda não sabemos o suficiente.Habitualmente, todas estas crianças têm um adulto por trás que está doente: pode ser o pai ou a mãe, um tio, um avô, um amigo da casa, etc. Esse adulto fica primeiro doente, tem uma doença leve que não é valorizada e, a seguir, a criança começa a ficar doente. Depois, os sintomas variam muito. Pode ser só uma constipação: as crianças terem apenas pouca tosse, um corrimento nasal, um pouco de febre e não passar daí. A grande maioria das crianças e dos adolescentes vai ter uma doença benigna. Depois, há algumas que podem, de repente, ficar com febre muito alta, dores no peito, ou uma dificuldade respiratória súbita, que se vai agravando. Nessas situações, os pais devem levar a criança ao hospital.O quadro na criança pequena é diferente: faz febres mais altas com tosse. A criança mais velha pode começar por doer-lhe a cabeça, o corpo, os músculos, a garganta, ter uma febre baixa e um bocadinho de tosse, mas, passados uns dias, vem o sinal de gravidade: começa a ter dor no peito e dificuldade em respirar. Na dúvida liguem para a Saúde 24 que orienta.As crianças pequenas não sabem que têm a coronavírus e, portanto, não podem ficar sozinhas. Nós permitimos que a mãe, ou o pai, acompanhem as crianças no internamento. Alguns pais estão infetados e nós permitimos que eles fiquem mesmo assim – se não tiverem doença grave. As crianças não ficam sozinhas, penso que isso é uma coisa que tranquiliza os pais. Para algumas, é um pouco estranho a forma como andamos vestidos, os mais pequenos até acham graça, riem-se e pensam que é uma brincadeira. Os mais velhos ficam um pouco atemorizados. Nós vamos conversando, explicando, e isso acaba por se diluir no dia a dia.Temos sete quartos e uma zona reservada – uma área de pressão negativa onde recebemos doentes com suspeita, mas que não ficam internados. Por exemplo, o doente tem uma doença crónica: é diabético, tem uma doença cardíaca e está com suspeita de ter Covid19. Vai à nossa área reservada porque é um doente de risco, para o avaliarmos. Às vezes, os doentes ficam lá mais tempo à espera do resultado dos testes.Nós temos vários tipos de percurso. Há um para aqueles doentes que vêm de outro hospital. Ontem [domingo, 29] à noite recebemos um doente do Hospital Beatriz Ângelo, há dois dias recebi um doente do Fernando Fonseca. Esses que vêm transferidos pelo INEM entram diretamente na Unidade de Infeciologia por uma porta traseira e são internados diretamente no quarto. Depois, há os doentes que vão à Urgência de Pediatria da Estefânia e que têm critérios de internamento. Também são internados diretamente na unidade. E há aqueles que não sabemos se vão precisar de internamento, como os doentes de risco – por exemplo, uma doença pulmonar crónica, um doente oncológico, ou que faz imunossupressão –, que não são observados na urgência. São observados por nós, testados e depois avaliamos se podem ir para casa.Na Unidade de Infeciologia em qualquer lugar onde haja pressão negativa. Os doentes que são diretamente internados fazem os testes nos quartos. Estes que não sabemos se vão ficar internados, ou vão para casa, fazem na área reservada.Nas crianças ainda fazemos mais testes, além da zaragatoa. Os doentes de risco, além de fazerem a zaragatoa na nasofaringe (nariz) e na orofaringe (garganta), fazem um aspirar de secreções, ou seja, lava-se o nariz, põe-se uma pequena sonda com aspirador, muito fininha, que vem cá atrás no nariz, junto da via respiratória, para recolhermos secreções daí. Como as crianças muito pequenas não sabem expetorar, não conseguimos ter expetoração, é uma maneira de rentabilizarmos os testes. Porque os testes que temos são bons, mas não são muito bons. Há cerca de 30% de falsos negativos.Sim, esse sangue serve para depois se fazerem serologias [exames para detetar a presença de anticorpos gerados pelo sistema imunitário contra o vírus] aos doentes mais tarde. Nesta altura, em muitos países da Europa e Estados Unidos já se fazem testes rápidos aos doentes. Tenho muita esperança de que Portugal venha a adquirir esses testes, porque podem ser usados na cabeceira do doente, alguns para o diagnóstico e outros, posteriormente, para critérios de cura. Se temos uma percentagem de falsos negativos com a zaragatoa, temos de rentabilizar esse diagnóstico. Só testando conseguimos identificar os que são positivos, para os colocar em isolamento, distanciar dos outros e infetarem menos gente. Não há outra maneira.Os pequeninos detestam, choram, e não gostam nada que lhes ponham coisas pelo nariz. É difícil, por mais que se explique. Na minha equipa temos enfermeiros espetaculares: estão ali, perdem muito tempo a explicar o que vai acontecer, que não custa nada… eles não violentam os miúdos, esperam e explicam novamente. Mas os miúdos ficam assustados, é verdade. Mas os testes são muito rápidos de fazer.