No documento é pedido aos farmacêuticos e médicos que "informem cuidadosamente as suas pacientes sobre o uso e consequências destes contracetivos". A nota pede ainda que "estas consumidoras consultem imediatamente o seu médico ao menor sintoma de mudanças de humor ou depressão".



A recomendação da Agência Europeia do Medicamento surge após um estudo dinamarquês, realizado em 2017, que demonstrou que uma contraceção hormonal está provavelmente associada a uma maior risco de suicídio. O estudo envolveu mais de 475 mulheres com mais de 15 anos.

Com efeitos secundários já conhecidos, como irritabilidade, maior sensação de fome, risco de tromboses, dores de cabeça e diminuição da líbido, a pílula deveria também incluir nos seus efeitos secundários a depressão. A exigência é feita pelo Instituto Federal de Medicamentos e Dispositivos Médicos (BfArM) da Alemanha, que após sugestão da Agência Europeia do Medicamento enviou uma ordem às empresas farmacêuticas do país, onde exige que as bulas do contracetivo comecem a incluir este efeito secundário."Mudanças de humor, depressão e pensamentos suicidas" devem constar como possíveis consequências da ingestão regular da pílula, referiu um porta-voz do BfArM, citado pelo ABC. "Já se estão a realizar mudanças na informação escrita que acompanha os produtos e está a trabalhar-se em campanhas informativas para que as pessoas que já utilizam este tipo de produtos possam contar com a informação correta".