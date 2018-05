Criado em 2004 por Mark Zuckerberg, o Facebook esteve nos últimos meses envolvido em polémicas de privacidade e de utilização indevida de dados dos utilizadores. Agora, o fundador da rede social anunciou algumas mudanças – desde uma ferramenta para juntar solteiros a um botão que vai permitir apagar o histórico de navegação.

"Um em cada três casamentos nos Estados Unidos começam online", disse Zuckerberg durante a apresentação do F8, evento que decorre anualmente para programadores do Facebook, na sede da empresa na Califórnia.

Entre as novidades que vão chegar à rede social está uma ferramenta para dating – à semelhança do Tinder –, que vai permitir aos utilizadores encontrarem a sua cara-metade.

"Até hoje não fizemos nenhuma ferramenta para juntar [e não aproximar] as pessoas. Milhões de pessoas dizem que são solteiras no Facebook e temos de fazer algo quanto a isso", afirmou Mark Zuckerberg. "É para relações com algum significado, não apenas casos de uma noite", explicou o fundador da rede social.

Apesar de ainda não ter data de lançamento oficial – os testes começam no final do ano –, Zuckerberg garantiu que os utilizadores poderão utilizar a ferramenta sem que os amigos saibam. "Sabemos que a privacidade é importante", afirmou.

Apagar o histórico como no computador?

Caso pretendam, os utilizadores do Facebook vão poder apagar o histórico de navegação de sites visitados e aplicações usadas – informações até agora recolhidas e guardadas pela rede social.

De acordo com Mark Zuckerberg, o Facebook passará a ter uma espécie de botão que vai permitir apagar as "informações sobre aplicações e sites com os quais interagiram".

"Nos browsers de Internet há uma forma simples de apagar os cookies [informação guardada pelos sites no dispositivo do utilizador] e o histórico", explicou o fundador do Facebook através de uma publicação na rede social.







"Quando lançarmos a actualização, poderá ver informação sobre as aplicações e os sites com os quais interagiu, e poderá apagar essa informação da sua conta. Também terá a opção de desligar a recolha dessa informação na sua conta", disse.

Contudo, ao apagar o histórico, a experiencia na rede social poderá sofrer alguns entraves. "O Facebook não será tão bom enquanto vai reaprendendo as preferências" do utilizador, explicou Zuckerberg.

Um botão "Não Gosto" a caminho

Após vários anos em que se falou sobre o aparecimento de um botão "Não Gosto" no Facebook, a rede social decidiu avançar com a opção. Contudo, não da forma como a maioria dos utilizadores esperava.

O botão, que ainda só está disponível para utilizadores do Facebook da Nova Zelândia e da Austrália, vai estar disponível apenas em certas opções – como é o caso dos comentários.

De acordo com o Independent, o botão funcionará como um voto negativo – usado para comentários abusivos ou violentos.

Sobre a polémica que envolveu a consultora Cambridge Analytica – que utilizou indevidamente dados pessoais de 87 milhões de utilizadores da rede social –, Zuckerberg garantiu que a empresa continua a trabalhar para um melhor controlo dos dados dos utilizadores. "Uma coisa que aprendi da experiência de testemunhar no Congresso é que eu não tenho respostas suficientemente claras para algumas questões acerca dos dados. Estamos a trabalhar para que esses controlos sejam mais fáceis e teremos novidades em breve", garantiu.