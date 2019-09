Nove meses após a entrada em vigor do Orçamento do Estado, o Governo publicou finalmente a portaria que estabelece o regime excecional de comparticipação do Estado no preço das fórmulas elementares destinadas às crianças com alergia às proteínas do leite de vaca, enquanto beneficiárias do Serviço Nacional de Saúde. Conheça casos de crianças e de uma mulher que vivem com várias alergias.

Ao quarto filho, Ana Margarida não contava com surpresas. Mas os primeiros minutos de vida de Tomás foram diferentes dos seus outros filhos. "Nasceu com dificuldades respiratórias. Tossia, fazia uns roncos enquanto dormia", conta à. No hospital tranquilizaram-na, tratava-se de secreções do parto. Mas na primeira semana em casa, Tomás piorou e voltaram ao hospital, onde lhe receitaram vapores e lavagens nasais com soro.Foi quando Ana Margarida começou a notar outros sintomas. Quando mamava, Tomás ficava com a pele muito seca, cheia de manchas e a escamar. "Com duas semanas chamei o INEM porque ele esfregava a cabeça na cama com força com comichão." No hospital, diagnosticaram uma possível primeira alergia – aos ácaros. Recomendaram que usasse apenas roupa e lençóis 100% algodão, mudasse os cremes e não lhe desse banhos muito quentes. Mas os problemas respiratórios continuaram. "Todos os dias de manhã e à noite tinha de usar uma câmara expansora para ele respirar melhor." Aos 4 meses, quando a mãe voltou ao trabalho como auxiliar de educação, surgiram os problemas gástricos. "A primeira vez que bebeu o biberão de fórmula vomitou, teve diarreia e as dificuldades respiratórias agravaram-se." Os médicos pensaram tratar-se de alergia à proteína do leite da vaca e pediram que Ana Margarida passasse a usar leite hidrolisado, uma fórmula com a proteína dividida por hidrólise e que, na maior parte dos casos, evita a reação do sistema imunitário. "Experimentei vários leites, incluindo os extensamente hidrolisados. Mas nenhum resultou." Então, Ana Margarida introduziu as primeiras sopas de vegetais com batata-doce, abóbora, cenoura, mas a diarreia e os vómitos continuaram. Desesperada, a auxiliar de educação deu bebida vegetal de arroz ao filho. Mas os médicos desaconselharam. Ana Margarida voltou às latas de leite hidrolisado, mas a pele do Tomás chegou a ficar em ferida e a mãe levou-o às urgências do Hospital D. Estefânia. Ali receitaram uma fórmula sem qualquer tipo de proteína de leite animal, um leite feito à base de aminoácidos. "O sabor era horrível, parecia desinfetante. Ele rejeitou e eu misturei -o com a bebida de arroz para que ele bebesse."Com 6 meses, Tomás tinha perdido meio quilo e foi internado. "Estava subnutrido, já não conseguia levantar a cabeça." Para além disso, começou a surgir sangue na diarreia e os exames mostraram que o bebé tinha o intestino inflamado. É que, para além da alergia à proteína do leite de vaca, Tomás é alérgico ainda ao arroz, à soja e ao glúten. Diagnosticaram-lhe uma colite alérgica e limitaram a alimentação apenas ao leite de aminoácidos. Tomás continuou a rejeitar o biberão e os médicos colocaram-lhe uma sonda do nariz até ao estômago. "Desatei a chorar. Mas não havia alternativa."Para facilitar a ingestão do leite, misturaram -lhe baunilha e era-lhe oferecido o biberão de três em três horas. Só quase ao fim dos 20 dias de hospitalização é que Tomás aceitou o biberão.Ultrapassado esse obstáculo, Ana Margarida deparou-se com outro: o financeiro. Para evitar reações alérgicas, os médicos recomendaram a ingestão exclusiva do leite de aminoácidos até fazer 1 ano de idade. Cada lata custa 38 euros e dá para três dias. A família não conseguia suportar o custo e pediu ajuda. As colegas de Ana Margarida organizaram um evento para angariar latas de leite e, em maio de 2018, a auxiliar de educação fez um pedido no site de crowdfunding, GoFundMe, e conseguiu cerca de 5.000 euros.Quando fez 1 ano, em setembro do ano passado, Tomás começou a experimentar as sopas mais uma vez. "Adorou a batata-doce. Mas das primeiras vezes o estômago e o intestino não a digeriram e a batata aparecia inteira nas fezes", conta Ana Margarida. Continuou a beber o leite de aminoácidos, mas a lata para mais de 12 meses é ainda mais cara: 47,50 euros. "Gasto cerca de 1.500 euros por mês em leite." A bebida não é comparticipada. Ana Margarida recebe apenas 63 euros da Segurança Social de bonificação por doença crónica.Hoje, para além da batata-doce, Tomás já come abóbora, cenoura, ervilhas, frango e peru e adora bananas. "Se fizer alguma reação, volta a beber o leite de forma exclusiva para limpar o organismo." E, volta e meia, acontecem incidentes. "Na semana passada, o irmão deixou um pacote de iogurte em cima da mesa, o Tomás pegou nele e lambeu-o. Começou logo com a pieira e fomos para o hospital", conta Ana Margarida. Outra vez foi uma bolacha que o menino foi buscar ao lixo. Apesar dos riscos, a família não alterou a sua dieta. "Retirar todos os alimentos que o Tomás não pode comer teria um grande peso económico."As limitações impõem desafios na creche. "Tivemos uma reunião sobre os cuidados a ter: eu levo as refeições dele e ele come separado das outras crianças." Mais: quando distribuem bolachas, o Tomás só pode sair da sua espreguiçadeira depois de lavado o chão para evitar reação às migalhas.A família adaptou-se. Tentam comer a horas diferentes para Tomás não ficar com curiosidade e pedir. "Evito ir a casamentos ou batizados porque acho que é sofrimento para ele ver-nos a comer." Em casa não tem peluches no quarto e foram retiradas cortinas e tapetes da casa inteira para evitar reação aos ácaros e às poeiras. Explicações ainda não há. "Nenhum dos irmãos tem alergias. Em abril vamos ter uma consulta de genética e doenças metabólicas para fazer um estudo mais aprofundado", revela a mãe.Sílvia Marques não teve forma de manter a dieta que fazia antes de Salvador nascer. O bebé de 18 meses também é alérgico à proteína do leite de vaca, mas é muito mais reativo do que Tomás. De tal forma que, com cinco dias sofreu o primeiro choque anafilático. "Estava a mamar e parou de respirar", conta a mãe à. "Pensei que se tinha engasgado, virei-o de cabeça para baixo e ele voltou a si." Nas urgências do hospital não suspeitaram de alergia. "Sempre que mamava, tinha dificuldades em respirar e vomitava. Íamos ao hospital dia sim, dia não. Achavam que era refluxo."A dada altura, uma das médicas suspeitou e pediu à mãe que deixasse de beber leite. "Eu só comia produtos sem lactose, mas que tinham a proteína do leite de vaca." Quando surgiu sangue nas fezes, Salvador foi internado. Foi quando um dos especialistas decidiu substituir o leite materno pelo leite hidrolisado. "O Salvador melhorou drasticamente." Mais tarde, quando foi altura de introduzir os primeiros alimentos o bebé reagia, mas de forma mais ligeira, com manchas na pele e diarreia. "O corpo identifica algo como externo e reage", conta a mãe.A introdução de alimentos passou a ser feita em hospital de dia. Para além da proteína do leite de vaca, Salvador reagiu com vómitos e diarreia a trigo, ovo, soja, aveia, banana, citrinos, frutos de casca rija e frutos vermelhos, como os morangos e as amoras. Ao todo, e contando com aditivos alimentares, o bebé reage a 72 substâncias. Até os medicamentos como paracetamol, antibióticos e os desinfetantes de feridas foram primeiro testados em ambiente hospitalar.A professora de educação física mudou de alimentação quando o filho sofreu um choque anafilático com um beijo da irmã, Maria. A menina, então com 2 anos, tinha comido um iogurte e o bebé começou a ficar vermelho e parou de respirar. "Não sabíamos que ele fazia reação ao contacto." Mais tarde, perceberam que fazia reação também por inalação. "Ele não pode estar em locais onde são cozinhados alimentos a que é alérgico porque os vapores libertam a proteína."Alterar a dieta não foi fácil. "Foram sete a oito meses até percebermos o que podíamos comprar, porque a proteína do leite de vaca, a caseína, está presente no fiambre, nas gelatinas, nas batatas fritas. O meu marido chegou a passar quatro horas no supermercado a ler rótulos, sem trazer nada para casa."Para a irmã, agora com 4 anos, foi ainda mais complicado. "Ficou revoltada. Às vezes dizia que não tinha nada para comer." A forma de dar a volta foi levar a menina para a cozinha. "Tudo o que ela ajudava a fazer, comia." Também tiveram que tirar a plasticina, lápis de cera, giz da Maria e os balões não entram em casa – todos têm caseína. "É difícil descobrir onde se vende estes produtos sem caseína e são muito caros." Agora, Sílvia Marques só traz produtos para casa depois de contactar as marcas e estas enviarem um documento em que garantem não existir sequer vestígios de alergénios. Como não é possível inscrever a criança numa creche que garanta a sua segurança, a professora deixou de trabalhar.A casa é o único local 100% seguro para Salvador e só com 8 meses é que Sílvia começou a aventurar-se com o filho na rua. "Ficámos psicologicamente abalados", reconhece. Para isso, contribuiu a ida ao supermercado em que Salvador sofreu um choque anafilático depois de um senhor lhe ter tocado na perna, isto depois de a mãe ter pedido que não o fizesse. "As pessoas não compreendem. Até a família acha que somos exagerados." Não vão a restaurantes ou cafés e evitam festas de família.Entretanto, Sílvia superou alguns medos. "Já levo o Salvador ao supermercado, mas evito a zona alimentar." Segundo os especialistas, a maior parte dos casos de alergia passam espontaneamente durante a primeira infância. Sílvia Marques tem esperança de que algumas das alergias de Salvador desapareçam até ele fazer 3 anos. "Ele vai ganhando mais defesas e nós notamos que no contacto com as pessoas ele já não fica com falta de ar."Mas há casos em que isso não acontece. É o caso de Sara Soares, 30 anos, que vive com alergia à proteína do leite de vaca desde que nasceu e, recentemente, com a do camarão. "Fiz dois tratamentos de dessensibilização, em que durante um mês ingeri pequenas doses de leite para habituar o organismo. Não aguentei, passava a vida a vomitar", conta. Ainda assim nota uma ligeira melhoria. "Antes não conseguia entrar na zona de laticínios dos supermercados, só o cheiro deixava-me entupida e sentia a garganta a sufocar. Agora já não sinto isso", refere a contabilista.Perdeu a conta às vezes que foi hospitalizada e já se autoinjetou com a caneta de adrenalina, usada para travar o choque anafilático, por diversas ocasiões. A última aconteceu há um ano, ao dar uma dentada num queque comprado numa rede de lojas de produtos saudáveis, depois de ler o rótulo. "Estava numa sala de cinema com a minha irmã e comecei a sentir a garganta a fechar – o edema da glote. Saí, pedi aos seguranças que chamassem o INEM e fui, com a ajuda da minha irmã, para a casa de banho injetar-me com adrenalina." Foi levada para o Hospital de Santa Maria e ficou internada durante o fim de semana. O bolo foi analisado e continha leite. O produtor admitiu ter havido um erro na rotulagem.O episódio mais traumático aconteceu no dia do seu 10º aniversário. Pela primeira vez, ia ter direito a um bolo feito numa pastelaria. Ali foram avisados que não podiam usar qualquer derivado do leite. Mais: todos os utensílios usados, desde colheres, tigelas, bancadas e as próprias mãos do pasteleiro não podiam ter contacto com laticínios. Mas o dia acabou mal. Sara Soares teve um choque anafilático e foi parar ao hospital. Alguém na pastelaria decidira colocar enfeites feitos com manteiga. "Desde então é a minha mãe que faz os meus bolos de aniversário."A partir daí a alergia agravou-se. Só ingere os alimentos que compra há anos e que nunca lhe provocaram reação: legumes, fruta, produtos de soja, farinha branca, leite de coco. "Alimentos processados, como bolachas, não compro, podem conter vestígios." Também não arrisca ir jantar fora e até em bares teve problemas. "Uma noite comecei a asfixiar depois de uma bebida. O copo estava mal lavado e tinha sido usado para servir uma bebida com natas." Só aos 21 anos andou de transportes públicos. "Tenho receio de levar as mãos à boca depois de agarrar alguma coisa onde alguém se possa ter segurado depois de comer algo com leite."