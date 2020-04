Cientistas querem que novo documentário de Michael Moore seja retirado

Cientistas arrasam novo filme de Michael Moore, documentário que tem como alvo a alegada hipocrisia do movimento verde. Os especialistas afirmam que este novo filme do realizador de Bowling for Columbine é "perigoso e enganador", devendo ser impedido de ser projetado em público.De acordo com Planet of the Humans, carros e painéis solares utilizam combustíveis fósseis para o seu funcionamento.O filme, que foi alvo de várias críticas desde o início e acusações de propaganda desinformativa tem mais de três milhões de visualizações no YouTube.Segundo um conjunto de cientistas, o filme lança acusações infundadas e baseadas em rumores apoiados pela indústria dos combustíveis fósseis.Há vários anos que as alternativas renováveis têm sido condenadas por serem muito caras e intermitentes na produção de energia. Há vários lobbys que há anos tentam desvalorizar este tipo de energias.E apesar de a energia renovável continuar a ser mais cara, a evolução constante no setor tem feito descer o preço da mesma. E mesmo os carros elétricos apesar de precisarem de material derivado do petróleo e de energia criada via combustíveis fósseis para carregarem, continuam a ter uma pegada ambiental menor do que carros a gasóleo.As emissões médias diárias de CO2, na produção de energia, recuaram de 26,7 mil toneladas por dia para 14,7 mil toneladas por dia, em Portugal, referia a Zero em comunicado emitido no início do mês.