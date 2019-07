O estudo foi levado a cabo por cientistas da Escola de Medicina da Universidade Temple, na Pensilvânia, e do Centro Médico da Universidade do Nebraska, ambas nos EUA , e representa uma nova esperança no combate à SIDA . De momento, com os medicamentos que existem no mercado é apenas possível impedir o vírus de se propagar. Mas com esta nova técnica desenvolvida pelas duas equipas, crê-se que será mesmo possível curar a doença.De acordo com os responsáveis do estudo, o tratamento consiste em dois processos. O primeiro chama-se Laser Art e é um medicamento de efeito a longo prazo que isola o virus. Depois recorre-se a um medicamento chamado CRISPR Cas9 que edita os genes das células infetadas e elimina o VIH.Os tratamentos, isoladamente, não surtiram o efeito pretendido mas, quando combinados, o vírus foi eliminado em 30% dos 29 ratos usados na pesquisa. "Quando verificámos os gráficos, achávamos que eles estavam errados, ou que as células a que tinha chegado o VIH tinham morrido", explicou um dos cientistas que trabalhou no estudo em declarações citadas pelo Mirror.Mas depois perceberam que os resultados estavam mesmo corretos e partiram para a segunda parte: tentar publicar os resultados. E esta tarefa não se mostrou nada fácil, já que muitas revistas científicas se mostraram pouco recetivas por não acreditarem que se podia curar o VIH, refere o cientista Howard E. Gendelma, diretor do Centro de Doenças Nerodegenerativas do Centro Médico da Universidade do Nebraska.A primeira fase foi feita com ratos de laboratório, estando agora a solução a ser testada em primatas. Num futuro próximo podem mesmo vir a ser começados os estudos em humanos.Apenas duas pessoas, até agora, conseguiram curar-se do VIH. Ambas tinham cancro no sangue e já estavam em fase terminal, tendo sofrido um transplante de medula óssea que destruiu a doença. Mas esta "solução" só resultou mesmo nestas duas pessoas. Em outros casos revelou-se ineficiente e, até mesmo, fatal.