O Egipto abriu esta semana dois sarcófagos com mais de 3000 anos, que foram encontrados no início do mês de Novembro por uma equipa de arqueólogos chefiada por um investigador francês. Dentro dos mesmos, os investigadores encontraram uma mulher mumificada em boas condições de preservação e outra múmia que ainda está a ser analisada.

Os sarcófagos foram descobertos na cidade de Luxor, no sul do país, nos trabalhos que decorriam na necrópole de Al-Assasif, na parte ocidental do rio Nilo. Esta, localizada entre as tumbas do Vale das Rainhas e do Vale dos Reis, é um local de enterro para nobres e oficiais séniores do Antigo Egipto.

O segundo sarcófago já tinha sido aberto pelas autoridades egípcias, mas o segundo – o que contém a mulher mumificada – só sofreu o mesmo processo no domingo, quando o seu conteúdo foi revelado pela primeira vez com a presença de meios de comunicação social, algo sem precedentes. Uma vez aberto, a equipa de arqueólogos deparou-se com a mulher mumificada com o nome de Thuya (inscrito no objecto), que ainda terá de ser confirmado, segundo a porta-voz do ministério egípcio.





"Um dos sarcófagos estava no estilo rishi [ornamentado com penas], o que significa que deverá ser da 17.ª dinastia; o outro era da 18.ª", explicou o ministro das Antiguidades Khaled al-Anani. A última dinastia, que teve lugar no século 13 a.C., é conhecida pelos faraós Tutankhamun e Ramsés II.