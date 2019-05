Os produtos de higiene oral, como pastas dentífricas, à base de carvão, não branqueiam os dentes como é publicitado. A conclusão é de uma análise a vários estudos sobre as pastas de dentes que foi publicada no British Dental Journal.

Muitas vezes, as pastas e pós não contêm ou neutralizam o flúor, que ajuda a saúde dental. E não há provas científicas que provem os benefícios do carvão na aparência dos dentes. O conselho é de usar uma pasta com flúor.