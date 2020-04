A doença mudou-lhes a vida de forma repentina: os pulmões de Inês ficaram tão afetados que o seu corpo quase entrou em falência; Sílvia isolou-se do próprio filho em casa; Carlos esteve 15 dias a arder em febre; Tiago, de apenas 15 meses, teve de deixar de mamar à força e Júlia mentiu para garantir que recebia os cuidados necessários.





São as histórias de seis sobreviventes da Covid-19 . Segundo as orientações da DGS, o critério para ser considerado curado é ter dois testes à doença negativos, com um intervalo de 24 horas. Até esta terça-feira, 31 de março, existiam 43 portugueses curados da Covid19. Apesar do pior já estar ultrapassado, não têm dúvidas: venceram uma batalha, mas a guerra continua.