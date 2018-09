Phil Schiller subiu ao palco e começou logo a falar na possibilidade de adquirir um modelo dourado. O design não mudou mudou relativamente ao iPhone X, mas a resistência IP68 (das mais altas no mercado) está bastante melhor e o tamanho foi reduzido, tal como já tinha sido anunciado: 5,8 polegadas.



Para mostrar que os smartphones da Apple não são só para fazer chamadas e afins, Todd Howard, director na Bethesda, mostrou que o novo iPhone Xs será mais eficiente para gamers que o queiram utilizar para esse fim. Para o provar, apresentou o jogo The Elder Scrolls: Blades, um jogo que vai sair para iOS no Outono no aparelho.



Preço: 999 dólares (com 64gb, 256 gb e 256gb).













iPhone XS Max, o gigante da Apple



Este telemóvel será o maior da companhia, com 6,5 polegadas. "Ver vídeo é como ir ao cinema, pesquisar na Internet é mais fácil, utilizar os mapas também. Também foi pensado para editar vídeos, criar canções e jogar", disse um dos apresentadores do iPhone.



Este é em tudo parecido com o Xs, mas muito maior: terá um reconhecimento facial mais seguro e rápido e um som melhorado, com colunas aperfeiçoadas em relação ao iPhone X. Estará disponível em cinzento, dourado e prateado. A bateria também está previsto durar mais 1h30 mais do que a do iPhone X, em termos médios.



A última novidade deste modelo é a introdução do dual sim pela empresa de Cupertino: é a primeira vez que um iPhone terá a possibilidade de ter dois cartões com números diferentes de operadoras distintas.



Preço: 1 099 dólares (com 64gb, 256 gb e 256gb).





iPhone XR, um telemóvel com apenas uma câmara traseira



Este modelo, disponível em cores mais ousadas - branco, preto, azul, coral, amarelo e encarnado - terá um ecrã de retina líquida maior do que um iPhone 8 Plus, com 6,1 polegadas de dimensão, painel LCD e 1.4 milhões de píxeis. Não vai ter um botão físico.



É modelo mais em conta com apenas uma câmara traseira

Preço: 749 dólares (com 64gb, 128 gb e 256 gb).









composta por uma câmara de infravermelhos, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, microfone e altifalante.