Um elemento presente no ácido desoxirribonucleico (ADN) humano e que foi herdado a partir do homem de Neandertal pode promover complicações a infetados com covid-19, revela um novo estudo. Pessoas infetadas com o novo coronavírus e que possuem esta mutação genética herdada do Homem de Neandertal têm o triplo (200%) da probabilidade de desenvolverem sintomas graves.O estudo foi divulgado esta sexta-feira, mas ainda não foi publicado em nenhuma revista cientifica nem revisto pelos pares, mas o geneticista Joshua Akey, da Universidade de Princeton, que não esteve envolvido no estudo, acredita que os resultados comprovam que as ligações entre homens de Neandertal e Homo Sapiens continuam a ter influência nos seus descendentes. Segundo resultados citados pela equipa de investigação, testes realizados em pacientes que sofreram graves complicações e em pacientes com sintomas mais leves mostraram que pessoas com "alterações" no cromossoma 9 (aquele que contém informação sobre o tipo de sangue) e no cromossoma 3 mostravam ser mais propícios a desenvolverem sintomas graves.Há três semanas um estudo revelava que pessoas do grupo sanguíneo A são mais vulneráveis à covid-19 . No entanto, novos estudos desconsideraram a importância do grupo sanguíneo. No entanto, os valores apresentados por este novo estudo que liga o cromossoma 3 a casos graves de covid-19 são superiores ao estudo anterior e garantem que pessoas que possuem este genoma têm 200% de maior probabilidade de desenvolverem complicações."Temos de referir que até agora, isto não passam de especulações", lembra Svante Paabo, diretor do Instituto para a Antropologia Evolutiva Max Planck de Leipzig, na Alemanha.De acordo com este estudo, o genoma que introduz seis genes no cromossoma 3 (composto por cerca de mil) tem sido passado de geração em geração e tem uma maior presença no Bangladeche, país asiático que faz fronteira com a Índia e a Birmânia. Segundo este estudo, 63% dos bangladeses têm este gene, sendo que um terço dos sul asiáticos o partilham no seu ADN. Esses valores reduzem para os 8% na Europa e para os 4% na Ásia Oriental. Em África não há mesmo registo de povos com este gene, o que intriga ainda mais os cientistas. Algures há 60 mil anos, os antepassados do homem abandonaram o continente africano migrando para a Europa, Ásia e Austrália. Pelo caminho cruzaram-se com tribos de neandertais e acasalaram entre si. Graças a estas relações, os genes do homem de Neandertal permanecem com o ser humano (apesar de forma muito diluída), mesmo milhares de anos depois de esta espécie se ter extinto.Hugo Zeberg, geneticista no instituto Karolinska, na Suécia, explicou ao jornal norte-americano The New York Times que nos últimos anos se têm descoberto vantagens e desvantagens da existência de genes neandertais no ADN. recentemente, um estudo revelou que a presença destes genes aumentava a fertilidade a mulheres e diminuía o risco de abortos espontâneos. Há também estudos que provam que a presença destes genes pode ajudar a combater alguns vírus, já que os neandertais que habitavam a Europa e a Ásia podiam já ter tido contacto com estes, antes dos homo sapiens. Mas essa ligação aconteceu há dezenas de milhares de anos e pode ainda estar a ter efeitos atualmente com vírus que o ser humano vai conhecendo à medida que a ciência avança.Os cientistas não conseguiram ainda provar o porquê destas complicações serem mais comuns entre pessoas que tenham este gene em particular, mas constataram que as mesmas apresentam maiores dificuldades a recuperar da doença.