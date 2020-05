O desperdício de plásticos nos laboratórios de investigação foi sempre um assunto que preocupou Cristina Azevedo, atualmente diretora do departamento de Biopesticidas do InnovPlantProtect (InPP), um novo Laboratório Colaborativo sedeado em Elvas. A ideia foi maturando até que, em 2016, o desafio ideal para as suas ambições surgiu.

Tudo aconteceu, explicou à SÁBADO, quando era investigadora no Laboratory for Molecular and Cell Biology (LMCB), integrado na University College London, e foi criado um projeto para tornar os laboratórios mais sustentáveis. Foi criada uma equipa, da qual Cristina fazia parte, e que conseguiu corrigir algumas falhas simples, como a redução do número de copos de café gastos por semana – que passou de 200 a 300 por dia a cerca de 20. "Foi feito um top três de medidas de efeito imediato e outro de medidas que demorariam mais tempo", recorda.

"As pessoas eram muito conscientes nas suas próprias casas, mas ali parecia que tudo era esquecido", assume, recordando que o trabalho é feito sob pressão e que é preciso que a análise seja tão estéril quanto possível para não comprometer esse trabalho de investigação. No caso de Cristina, que cultivava bactérias e leveduras e não células humanas, a questão do tempo e o problema de ser perder investimento podiam ser contornadas por permitir que os testes não tivessem que ser feitos em plástico. Numa semana, só Cristina utilizava em média 150 tubos Falcon de 50 ml. E no LMCB eram mais de 700 tubos, por semana.





Trabalho de investigadora portuguesa para tornar laboratórios de investigação mais “verdes” em destaque na revista Nature Foto: Direitos Reservados

Para implementar esta medida, Cristina Azevedo tinha uma "carta" a seu favor. Ao contrário de outros laboratórios, o LMCB tinha equipas próprias para lavar e esterilizar os utensílios de maneira a que estes não comprometam os resultados. Um dos motivos do enorme uso de plástico no mundo científico é que é mais prático e já vem esterilizado. Depois, apresentou à estrutura para demonstrar que o uso de vidro representaria uma poupança económica, pois o material seria comprado apenas uma vez e não havia necessidade constante de reposição de tubos. "Há sempre alguma reticência, é preciso estar constantemente a informar as pessoas, mas como o meu era um laboratório de referência, o projeto foi bem visto", confessou à SÁBADO. "O processo durou uns meses, mas foi muito bem aceite", reforçou. Assim, só no ano de 2018 no Laboratory for Molecular and Cell Biology Cristina Azevedo evitou que fossem para o lixo 252 000 tubos de plástico. Imagine-se se o mesmo acontecesse em todos os laboratórios do mundo.

O projeto de Cristina Azevedo foi referido na edição de maio da revista Nature, onde se revela que o consumo de energia das instalações académicas de investigação é três a seis vezes maior do que dos edifícios comerciais, devido, em grande parte, aos sistemas de refrigeração e de ventilação. A Nature explica, ainda, que os laboratórios de investigação são também grandes produtores de lixo, um problema que se tornou "particularmente grave desde 2017, quando a China parou de aceitar vários tipos de plástico para reciclagem vindos dos Estados Unidos e da Europa, fazendo com que mais resíduos fossem empilhados em aterros sanitários locais."