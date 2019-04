Porque criou os prémios Scim*rda?

O blogue tem incomodado bastantes pessoas. Algumas decidiram renomeá-lo de Scim*rda. A isto juntou-se o pedido por alguns seguidores para fazer uma atribuição de prémios aos maiores promotores de pseudociência. Então pareceu-me engraçado fazermos esta gala de atribuição de prémios com o nome criado pelas pessoas que não gostam do blogue, em que os vencedores seriam escolhidos pelo público.



O primeiro prémio foi atribuído ao médico Pinto Coelho, a Poia de Ouro. Trata-se de um médico que promove a pseudociência?

O Pinto Coelho é um médico indiferenciado que fez cursos sem qualquer interesse e não reconhecidos pela Ordem dos Médicos. No entanto, não é pela falta de formação especializada que o Pinto Coelho promove esse tipo de tretas, facilmente desmontadas. Também há prémios Nobel que promovem treta, como caso paradigmático de Linus Pauling que conseguiu criar todo um ramo de práticas terapêuticas inúteis, designadas no conjunto por medicina ortomolecular. Ou seja, não há uma relação direta entre a promoção de treta e o nível de formação e diferenciação. Nesta área da pseudociência existem pessoas que entram porque dá muito dinheiro e outras por convicção, apesar de as suas convicções estarem profundamente erradas. Ambos são extremamente perigosos para a saúde pública.



Outro dos premiados é o Calcitrin. Não serve para nada?

Não. Aliás, cada vez mais temos a certeza que os componentes do Calcitrin são inúteis no controlo da dor e na prevenção da osteoporose. Ainda por cima, tem dosagens que estão bastante abaixo das recomendações de ingestão diárias, sendo um produto de pior qualidade do que o da concorrência e dez vezes mais caro.



Qual foi o primeiro mito que apanhou?

Foi aquele que me fez dar o salto para criar o projeto: o Pinto Coelho e a sua água do mar [disse que curou o cancro de um cão com água do mar]. A imagem do senhor com a sua camisinha branca e calça de linho a tentar encher um garrafão de 5 litros de água do mar ficou-me queimada na retina. Sofro de stress pós-traumático por causa dessa foto. E, claro, tinha de começar por aí.



Chegou a confrontá-lo na rádio...

Inicialmente o Alvim [na Prova Oral] tinha-me convidado, mas eu não consegui ir. Liguei porque o Dr. Pinto Coelho promove práticas sem evidência, como as lavagens colónicas, que não têm interesse, mas que ele promove como tratamento de doenças autoimunes. Foi isso que lhe disse, de forma menos polida, que ele promovia a lavagem de rabos.



Qual é a dieta da moda que mais o tira do sério?

No topo estão os macrobióticos, os vegans e os promotores da dieta paleo. Os mais vocais serão os vegans, que têm uma relação emocional forte com a dieta dada a conjugação com a defesa dos direitos dos animais. Por isso é frequente demonizarem os produtos de origem animal como sendo maus alimentos, como o leite. No entanto, a dieta paleo será pior para a saúde e para o ambiente. Para a saúde porque elimina alimentos que comprovadamente reduzem a mortalidade, como as leguminosas e os cereais integrais, e promovem a ingestão de alimentos que aumentam o risco de cancro e doenças cardiovasculares como a carne vermelha. Para o ambiente porque sabemos que a carne vermelha de vaca e porco têm um importante impacte ambiental. Por isso, sou defensor de uma dieta equilibrada, como a dieta mediterrânica.



Qual é o maior perigo da pseudociência?

A opção pelas terapias alternativas pode ser a ruína física, financeira e psicológica. Além desses tratamentos não serem eficazes, atrasam a procura de tratamentos eficazes.



Em Espanha existe um movimento de médicos que quer evitar que os doentes com cancro desistam dos tratamentos para seguirem as terapias alternativas. Concorda?

Claro que concordo. Os estudos demonstram que os doentes com cancro que optam por terapias alternativas morrem muito mais. Aliás, mesmo que o doente recorra à medicina convencional, só o facto de ser seguido de forma complementar por um terapeuta alternativo leva a um prognóstico muito pior. Isso acontece porque esses doentes tendem a recusar tratamentos importantes como quimioterapia ou radioterapia.



Conhece casos?

Pessoalmente, não. Apesar de vários colegas já me terem transmitido histórias surreais. O que assisto com frequência é a tentativa de tratar algumas doenças ligeiras recorrendo às terapias alternativas como primeira escolha ou quando a medicina convencional não conseguiu resolver o problema. Nestes casos tento apenas perceber se esses tratamentos colocam em causa a sua saúde. Se não colocarem e eles se sentirem bem, não sou dogmático.



As ordens dos médicos de Portugal e de Espanha denunciaram casos de doentes em situações críticas devido à pseudociência e defendem que se aperte o controlo. Que lhe parece?

Concordo. É uma tentativa de regular de forma mais eficaz estas práticas pseudocientíficas. No entanto, parece algo contraditório que a Ordem dos Médicos faça este comunicado e mantenha a competência médica em acupuntura e em hidrologia médica, que são práticas sem qualquer validade científica. Não me parece normal quererem combater pseudociências e ao mesmo tempo reconhecê-las como competências médicas. Ou queixarem-se destas práticas e depois existirem nas faculdades pós-graduações em Medicina Tradicional Chinesa. Seria importante começar por arrumar a casa.



A homeopatia não funciona?

Para a homeopatia funcionar teríamos de reescrever os livros sobre física, química, biologia e fisiologia. Simplesmente porque os princípios da homeopatia vão contra tudo aquilo que sabemos sobre ciência.



Porquê?

O simples facto de a homeopatia referir que quanto mais diluída está a solução, mais forte é o medicamento deveria afastar qualquer pessoa com noções básicas de química. E, no entanto, conheço professores de química que utilizam estes serviços. O facto de no final da diluição da solução homeopática não restar qualquer molécula de princípio ativo, razão pela qual os homeopatas introduziram o conceito de "memória da água", deveria fazer rir qualquer pessoa com sentido crítico. Não estão à espera que a água tenha memória dos tempos dos dinossauros ou quando puxamos o autoclismo, certo? Não há forma de funcionar. Os cientistas estudaram esta prática para concluir: a homeopatia é um placebo. Nada mais do que isso.



Porque é que as pessoas acreditam em mitos ou pseudociências?

É uma pergunta complicada, porque existem várias componentes envolvidas. No topo, estará a educação. Há uma grande falta de literacia em saúde e não há promoção do pensamento crítico nas escolas. As pessoas não têm os instrumentos para distinguir factos de ficção. E a comunicação social tradicional também não ajuda, já que frequentemente não faz o trabalho de fundo para verificar a veracidade e as nuances dos artigos que publica sobre ciência.



Como reage quando as pessoas contrapõem, na defesa de terapias alternativas: "O que é que interessa, se resultou comigo?"

Dizer que "testemunhos não validam tratamentos" é a expressão mais frequente que utilizo desde que abri o blogue. As pessoas tendem a transformar as suas experiências em factos inegáveis da eficácia de tratamentos. Mas isso não é ciência. Estas correlações que as pessoas fazem, entre iniciarem um tratamento e melhorarem, são produtos de um cérebro imperfeito. São as chamadas heurísticas simples: "Se eu fiz X e melhorei, logo X é causa da minha melhoria." Mas sabemos que isso não é verdade porque quando fazemos estudos experimentais e ajustados para os fatores confundidores descobrimos que aquele tratamento era inútil. A pessoa poderá ter melhorado por várias razões como, por exemplo, o simples facto de a maioria das doenças serem autolimitadas e tenderem a melhorar com o tempo.



O blogue tem muitos ódios de estimação?

Sim, tem. Para mim o mais curioso é verificar que acérrimos seguidores e defensores do blogue o passam a odiar a partir do momento em que as suas crenças são colocadas em causa. Por exemplo, deixam mensagens de apoio quando demonstro que a homeopatia não funciona, mas ficam extremamente irritados quando explico que a acupuntura também não. Também recebo insultos e já tive uma ameaça de processo em tribunal por difamação. Foi um dos primeiros artigos que escrevi e era sobre a cerebroterapia, praticada pelo Centro de Corpo Limpo. Mas nunca mais me disseram nada.

Direto, frontal e sem polimentos. Chegou mesmo a dizer que o médico Manuel Pinto Coelho se dedica a lavar rabos. João Júlio Cerqueira, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, foi aconselhado a ser menos emotivo no seu blogue Scimed , mas confessa que só assim lhe dá gozo desconstruir "tretas". Sem nunca descurar a sustentação científica. E mesmo com ameaças de processos e insultos, não desiste. Este ano inaugurou os prémios de treta, os Scim*rda. Entre os vencedores está o Calcitrin.Não comecei o blogue com o objetivo de ser um comunicador de ciência tradicional, que são mais polidos. Eu, para o bem e para o mal, sinto muito estas coisas. E se deixar esse lado de fora, deixo de ter prazer em escrever. Comecei o blogue para libertar alguma tensão acumulada. Estava a ficar incomodado com algumas coisas que iam sendo promovidas nas redes sociais e na comunicação social tradicional, sem contraditório. Pessoas sem qualquer formação na área da saúde (e mesmo pessoas com formação) faziam afirmações sem validade, apenas para venderem produtos ou a própria imagem. E estragam em minutos o trabalho que os médicos demoram anos a construir.