Aquele que foi o primeiro grande surto de klebsiella pneumoniae em Portugal provocou a morte a três pessoas, e mais de 100 contraíram a bactéria. E só cinco meses depois, em Janeiro de 2016, é que foi decretado finalmente o seu fim. Mas a bactéria não desapareceu. "Este tipo de microorganismos quando chega, fica. Nunca conseguiremos eliminá-los. O objectivo é controlá-los, evitar a disseminação", explica à SÁBADO, Margarida Mota, do grupo coordenador local do Programa de Prevenção e Controlo das Infecções e de Resistência aos Antimicrobianos ( PPCIRA ) do Centro Hospitalar de Gaia, onde decorreu o surto.



O dia 7 de Agosto de 2015 mudaria para sempre aquela instituição. A equipa responsável pelo controlo de infecções do hospital recebeu uma mensagem, até então inédita, do laboratório: tinha sido isolada num doente uma bactéria multirresistente, ou seja, produtora de uma enzima que destrói os antibióticos. Foi preciso agir rapidamente. A prioridade, além de ajustar o tratamento ao doente – um homem de 60 e poucos anos que tinha sido operado a uma colecistite (uma inflamação da vesícula biliar) e que, três dias depois, desenvolveu uma pneumonia – para que ele pudesse sobreviver, era conter a infecção. Como? Investigando todos os locais do hospital por onde ele tinha passado para perceber qual a fonte da infecção e se mais doentes tinham a bactéria.Numa semana acrescentaram-se sete casos e identificou-se a pessoa que esteve na origem da infecção: uma mulher de 70 anos, operada a um tumor no intestino que se complicara. Estava internada pela segunda vez, fazia mais de um mês. Quando se deu conta da rápida evolução, o hospital tomou medidas extremas: rastrear todos os doentes da instituição. Numa semana, foram analisadas (com zaragatoas rectais) mais de 300 pessoas, piso a piso.