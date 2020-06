A estranha doença que não deixa David comer peixe

Na casa de Mónica Barbosa, por regra, não se come peixe. Nenhum mesmo. Mas, e ao contrário do que seria de esperar de uma criança de 11 anos, David tem pena que seja assim. Para ele, até pescada cozida é um prato delicioso que não se importa de repetir. Há uma razão para isso: o rapaz sofre de uma condição que é vulgarmente chamada de síndrome do odor a peixe. Na verdade, ele pode comer todo o peixe que lhe apetecer, mas não deve – só por causa do cheiro com que fica quando faz a digestão.





Já tinha 8 anos quando a mãe começou a reparar no problema. Sempre que o ia buscar ao ATL, depois da escola, e mal ele entrava no carro, sentia um cheiro intenso. Também transpirava muito, andava sempre com as mãos húmidas e as meias molhadas. "Às vezes, até ralhava porque achava que era descuido, por ele andar sempre a correr e a pular", conta à SÁBADO a auxiliar de ação educativa, de 38 anos. Estava longe de imaginar que pudesse haver uma "doença" cujo única manifestação é o mau cheiro.