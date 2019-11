Emiliana Querido à SÁBADO.





Mais de um milhão de portugueses tem diabetes. Cerca de 13% da população portuguesa padece desta doença, na sua maioria, diabetes tipo 2. Mas o valor realmente alarmante é aquele que se estima para daqui a 26 anos: 30% da população terá diabetes.O presidente da Federação Portuguesa das Associações de Pessoas com Diabetes acrescenta ainda que cerca de 40% dos casos de diabetes em Portugal estão por diagnosticar já que muitas vezes os sintomas "não são reconhecidos e, quando o são, são desvalorizados ou atribuídos a outras causas". Entre os sintomas que mais comummente são ignorados contam-se a "sede, o cansaço e a irritabilidade", refereA presidente da FPAD explica que a diabetes 2 é "uma doença silenciosa e muitas vezes diagnosticada aquando da intensidade dos sintomas e logo um avanço da condição". E é por ser, muitas vezes, uma doença que passa despercebida que Querido defende que se deve apostar no trabalho de "informação e prevenção da Diabetes junto da população e um empenho ainda maior dos profissionais de saúde para a Diabetes, no alerta para os sintomas e na prevenção e adequação terapêutica".Mas como combater os riscos de desenvolver este tipo de diabetes? "A Diabetes tipo 2 pode e deve ser prevenida através da adoção de hábitos de vida saudáveis, não só na alimentação, mas também com o combate ao sedentarismo", defende a médica "No caso da diabetes tipo1, uma condição autoimune os sintomas aparecem logo no início e o diagnóstico é rápido e inequívoco", lembra a presidente da FPAD.Mas o que difere os diferentes tipos de diabetes? "Os mais comuns são o tipo 1 e o tipo 2". A diabetes tipo 1 é impossível de prevenir, enquanto a de tipo2 pode ser prevenida através de bons hábitos alimentares.Na diabetes tipo 1, o pâncreas, "órgão responsável pela produção de insulina", deixa de produzir esta hormona que é responsável por conduzir a energia proveniente dos alimentos ingeridos até às células. Quem sofre de diabetes tipo 1 necessita de administrar insulina através de canetas que contém estas hormonas ou dispositivos de infusão de insulina (as bombas infusoras de insulina)."Já no caso da diabetes tipo2, o pâncreas ainda produz insulina, ainda que em quantidades reduzidas e com pouca qualidade, não conseguindo esta hormona desempenhar bem a sua função e ser necessário o uso de fármacos para ajudar neste processo."A presidente do FPAD esclarece que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) comparticipa grande parte dos equipamentos para diabéticos (desde a insulina às tiras de testes capilares, medicação oral e um dispositivo de monitorização que evita a picada no dedo para recolha de dados dos valores da glicemia presente no sangue). No entanto, a comparticipação em bombas de insulina é muito reduzida comparativamente ao que é necessário, denúncia Emiliana Querido, lembrando que não existe uma "uma comparticipação efetiva para todas as pessoas com Diabetes, principalmente do Tipo1, no que respeita às Bomba de insulina e a dispositivos de monitorização continua da glicose".E os valores necessários são elevados. "Falamos de um custo que pode rondar os 4 mil euros mais consumíveis, no caso das bombas de insulina e cerca de 200e/mês para consumíveis ou dispositivos de monitorização continua. Valores que nem todas as famílias podem suportar", revela.