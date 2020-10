Britânico perde audição devido à covid-19

um efeito colateral da infeção pelo SARS-CoV-2. Os autores da publicação descrevem o caso de um homem de 45 anos, com asma, e que esteve em tratamento à Covid-19 no seu hospital.





Médicos do Reino Unido relataram casos de perda auditiva súbita e permanente associada à Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.Os especialistas referem que esta consequência é rara, mas que já foi registado um "primeiro caso", depois de vários terem sofrido perdas parciais e temporárias de audição causadas pela doença. O caso deste paciente foi relatado no jornal científico BMJ Case Reports. No estudo refere-se que este pode ser maisDevido às dificuldades respiratórios, o homem foi ligado a um ventilador e medicado com remdesivir, esteroides intravenosos e a troca terapêutica de plasma sanguíneo, começando a apresentar sinais de melhorias. Mas uma semana depois da remoção do tubo respiratório, notou uma sensação de zumbido anormal na sua orelha esquerda, seguida de uma perda auditiva súbita.Segundo os exames realizados, os canais auditivos não estavam bloqueados ou inflamados e os seus tímpanos estavam intactos. Um teste de audição confirmou a perda auditiva na orelha esquerda, que recuperou parcialmente após o tratamento com corticoides.Os médicos que elaboraram este estudo defendem a triagem para perda auditiva nos hospitais, incluindo nos cuidados intensivos como forma de permitir um tratamento rápido com esteroides e diminuir a probabilidade da perda de audição.Este é um dos primeiros casos, o quinto reportado mundialmente, de surdez associada à doença. O primeiro caso de perda auditiva relacionado com o novo coronavírus tinha sido registado em abril, na Tailândia.A perda auditiva súbita é frequentemente registada por especialistas (otorrinolaringologistas), apontando para números entre os 5 e 160 casos por 100 mil pessoas por ano.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e um mil mortos e mais de 37,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.