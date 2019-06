No final deste ano, um grupo de cientistas vai subir ao Kilimanjaro, na Tanzânia, com uma única missão: trazer blocos de gelo para a Europa. O processo não será fácil. Depois de subirem cerca de 5.800 metros até ao topo, a equipa irá perfurar um dos glaciares centenas de vezes até chegar a profundidades de 900 metros.

Depois serão recolhidos núcleos de gelo com dezenas de milhares de anos. "Muitas vezes focamo-nos nas ameaças imediatas do degelo, como a falta de água em áreas vulneráveis, como o subcontinente indiano", explica o paleo climatólogo da Universidade Ca’Foscari, em Itália, Carlo Barbante à BBC. "Mas como cientistas nós estudamos o gelo como um arquivo e percebemos que estamos a perder informação vital. Tínhamos de fazer alguma coisa."

O que fizeram foi criar o projeto Ice Memory (memória do gelo) e, juntamente com os franceses da Universidade de Grenoble, decidiram preservar a memória da história do planeta Terra contida no gelo. Nele podem-se encontrar pequenas bolhas de gás, partículas de poeiras, pólenes e micro-organismos que podem revelar acontecimentos que ocorreram muito antes dos registos humanos.





Para isso, os climatólogos estão a recolher blocos de gelo nos glaciares que correm mais risco de desaparecerem devido ao aquecimento global. Os cientistas começaram em agosto de 2016 no glaciar de Col du Dome no Alpes. Aí, foram recolhidos três núcleos de gelo com cerca de 129 metros de comprimento, guardados em recipientes com mais de 10 centímetros de diâmetro e transportados de helicóptero até aos laboratórios da Universidade de Grenoble.

Em 2017, uma equipa internacional de 15 climatólogos subiu ao glaciar de Illimani, na Bolívia, a 6.300 metros de altitude. Aqui não foi possível usar um helicóptero e o equipamento dos cientistas, bem como as centenas de metros de núcleos retirados do glaciar, mais de duas toneladas de peso, foram transportadas por 20 guias e transportadores bolivianos. O gelo recolhido é considerado "precioso" pelos cientistas porque contem a história climática de 18 mil anos, quando o homem pré-histórico estava a criar pinturas nas grutas.

Amostras dos núcleos de gelo serão depois derretidas lentamente em laboratório em ambiente com temperatura, para que seja possível identificar na água os metais e os gases presentes. "O gelo funciona como um paleotermómetro. Regista as temperaturas de um ambiente onde a neve caiu a dada altura no tempo", diz o glaciologista François Burgay.



Cofre de gelo natural

Os núcleos são guardados em câmaras frigoríficas, mas o objetivo é que sejam preservados na Antártida. "É o local mais seguro para guardar amostras", garante Carlo Barbante. "Primeiro, porque é um frigorífico natural, com temperaturas a rondar os 50 graus negativos, e também porque não pertence a nenhum país. É a única região indicada para missões científicas pacíficas."

Está planeado que em 2020 os blocos de gelo sejam transportados até à Antártida para serem armazenados numa câmara feita de gelo para minimizar o impacto ambiental, na estação Concordia.

Entretanto, outros países já manifestaram interesse em participar no projeto para estudarem os glaciares a que têm acesso, é o caso da Alemanha, Áustria, Suíça, Rússia, China, Nepal, Canadá e Estados Unidos.