Com o número de pessoas à procura de fazer grandes transformações ou pequenos retoques no seu corpo a aumentar, o cirurgião plástico João Martins alerta para a banalização das operações, que só devem ser feitas se "cada um mantenha a sua identidade, os seus traços, as suas proporções."Em entrevista por email à SÁBADO, João Martins revela que 80% dos seus pacientes são mulheres, embora o número de homens que procura estes serviços esteja a aumentar, e que procedimentos como o aumento dos glúteos ou a redução dos lábios vaginais está cada vez mais na moda.

A mamoplastia de aumento e o "lift mamário" continuam, sem surpresa, a ser os procedimentos mais procurados, sobretudo depois de serem mães, quando a mama fica, naturalmente, mais descaída. A maioria das minhas doentes procura um resultado pouco artificial em que se note o aumento ou a recuperação da forma e da posição, mas de uma forma natural.

Há também muitas que optam pelo botox para dizer adeus às rugas da testa e aos tão odiados "pés de galinha". É uma solução muito fácil, prática e com resultados rápidos e evidentes.





Associado ao pós-parto surge a abdominoplastia, em que abdominoplastia removemos cirurgicamente o excesso de pede e de gordura que se encontra entre o umbigo e o púbis e "apertamos" os músculos do abdómen como um espartilho interior, reduzindo a cintura e o perímetro abdominal.Ainda relacionado com a remodelação do abdómen, outra solução muito procurada é a lipoaspiração. Com uma ou duas horas no bloco, dizem adeus à gordura localizada, que muitas vezes é difícil de eliminar, mesmo com prática de exercício e um regime alimentar adequado. A lipoaspiração permite, assim, definir a musculatura de certas áreas e reduzir volume de uma forma global, mas não deve ser interpretada como uma solução para perder peso. É uma solução de remodelação e de definição corporal, permitindo dar à mulher um corpo em forma de "S".Hoje, também é muito recorrente utilizarmos a gordura aspirada as áreas em excesso e aproveitá-la, após ser preparada, para aumentar outros locais, como a mama e/ou os glúteos. Nestes casos de transferência de gordura utilizamos o termo lipoescultura.

Tentando estratificar os procedimentos, posso dizer que as mulheres com menos de 45 anos se preocupam mais com a mama e o glúteo e as mulheres com mais de 50 com o rosto e a área do pescoço. No entanto, muitas mulheres com mais e 50 anos preocupam-se, igualmente, com o abdómen e a forma da mama.



Noto que as portuguesas começam a ter atenção às rugas cada vez mais cedo, em jeito preventivo, e não apenas quanto as rugas já estão instaladas. Sabemos onde vão surgir as rugas - nas linhas de expressão, ao lado dos olhos, na testa – e com o botox podemos evitar que elas cheguem a aparecer. Assim, o botox é mais procurado por mulheres entre os 35 e os 55 anos, mas é realizado por mulheres em todas as faixas etárias.

O aumento da mama é procurado principalmente por mulheres mais jovens, entre os 25 e o 30 anos, e por mulheres que já tiveram filhos. As últimas procuram também a lipoaspiração e a abdominoplastia para recuperar a sua forma e volume abdominal.



Há alguns procedimentos que estejam na moda?



A redução dos lábios vaginais é um procedimento que tem trazido mais mulheres à minha consulta. Era um tema quase tabu, mas que agora começa a ser normalizado porque é uma consequência normal da própria natureza do corpo ou até do parto. Por trazer desconforto e dor no dia a dia, no simples vestir, na atividade sexual ou prática de desporto, as mulheres optam por reduzir ou remodelar os lábios e até o clitóris.



A região glútea é uma área que também ganhou muita atenção socialmente nos últimos anos e isso vê-se no aumento de procura para aumentar esta área. O aumento glúteo é mais procurado por mulheres jovens, entre os 30 e os 40.

Depende muito da idade e fase da vida em que cada mulher está. Numa faixa mais jovem, nos vintes, as mulheres queixam-se muito de ter a mama pequena, ou os glúteos pouco preenchidos. Mas há também um número elevado de mulheres que têm um volume mamário exagerado e procuram a redução.

Entre os trinta e os quarenta anos, numa fase em que grande parte das mulheres foram mães, começam a surgir queixas da flacidez do abdómen, sobretudo depois da gravidez. Queixam-se do excesso de pele abdominal e da falta de definição muscular. A partir do quarenta as queixas vão sobretudo para a zona do decote e pescoço, pela flacidez natural da pele, e para o rosto devido às rugas, às manchas e ao excesso de pele.

É muito variável. Depende da vontade e da maneira como selecionam o seu médico ou clínica. Uma mulher menos confiante e com mais estigmas em relação à sua imagem, que evita certas situações sociais, estará mais decidida a investir na sua imagem e a melhorar a sua qualidade de vida. Acredito que na saúde não há saldos e o preço não deve ser o principal critério. Uma mulher que perceba e defenda este princípio estará disposta a um esforço orçamental para ter uma garantia, sobretudo de segurança. No entanto, não quero dizer que quanto mais elevado o preço mais seguro será o procedimento. É fundamental confiar no médico.

Falando de cirurgias, acredito que nenhuma mulher estabelece um "plafond" para gastar em cirurgias. Uma mulher sabe o que a preocupa e procura resolver o problema, se for uma situação que exige um só procedimento poderá ser mais barato, quando são situações para cirurgia combinada, podendo ir de 1500 a 8000€. Falando de procedimentos temporários e menos invasivos, como os tratamentos de medicina estética (botox, ácido hialurónico, mesoterapia), a maioria das mulheres está disposta a pagar entre 300 a 600€, uma a duas vezes por ano.

Já. E não só por isso. Muitas vezes, as pacientes chegam com ideias utópicas de transformarem totalmente o corpo e até de se parecerem com outras pessoas, por exemplo, figuras públicas e, nesses casos, antes de qualquer coisa, tento perceber o porquê de quererem essa mudança e, se necessário, explicar-lhes porque não o devem fazer. Seja por o resultado ser algo que não encaixa na sua figura, seja por o procedimento ser prejudicial à sua saúde ou porque por detrás do objetivo da cirurgia estar uma visão deturpada da realidade.



A cirurgia plástica e estética é uma área da Medicina e deve ser tratada como tal, não deve ser banalizada. Faz todo o sentido que as mulheres queiram aperfeiçoar-se mas, a meu ver, é importante que cada uma mantenha a sua identidade, os seus traços, as suas proporções. O nariz da Kim Kardashian não fica bem em qualquer rosto, assim como os lábios da Irina Shayk. Os modelos de "perfeição" de hoje mudam para amanhã, tal como as modas e as tendências. O que tento transmitir às minhas pacientes é que a cirurgia deve servir para terem uma melhor versão de si, mas não uma pessoa diferente. Naturalidade, equilíbrio e identidade são três aspetos que defendo e lhes tento transmitir.