São os microorganismos do intestino os grandes responsáveis pela nossa saúde? Pode a dieta influenciar o humor e o bem-estar? A relação entre o intestino e o cérebro está na moda e o tema entusiasma médicos e cientistas. Conheça o estado das investigações, experimente dietas “amigas do intestino” – e veja os planos de alguns personal trainers para si.

O neurocientista Carlos Ribeiro andava há muito intrigado com o motivo por que algumas moscas da fruta testadas em laboratório, mesmo com carências nutricionais, cheias de fome, nunca tinham vontade de comer proteínas. Porque seria? Os processos cerebrais de decisão ao nível da alimentação são o principal objecto de estudo da equipa que lidera na Fundação Champalimaud. Mas, para deslindar o mistério, os investigadores tiveram de desviar a atenção da cabeça dos insectos – surpreendentemente parecidos com o ser humano ao nível genético... – e concentrar o seu foco um pouco mais abaixo: no intestino dos bichinhos.



Foi aí que, há cerca de um ano, identificaram as duas bactérias responsáveis pela decisão das moscas da fruta sobre o que comer. A resposta estava mesmo no microbioma, o palavrão que designa a comunidade de microrganismos que vive no intestino dos animais, humanos incluídos – e que, nos últimos anos, tem surgido em artigos científicos, capas de livros e sugestões de dieta. Alguns já chamam "microbiomania" ao fenómeno.



O cérebro a obedecer às bactérias

"Percebemos que, quando estes micróbios estão presentes, as moscas da fruta não têm nenhuma vontade de comer proteína. Não sabemos ainda como o fazem, mas pela primeira vez sabemos que as bactérias conseguem modificar a acção do cérebro", explica Carlos Ribeiro. Ou seja: o microbioma pode mesmo condicionar a vontade e determinar um comportamento. No diálogo permanente entre o cérebro e o intestino, não há apenas um sentido para a conversa (quem nunca teve uma diarreia "causada pelo nervoso"?). Também podem existir ordens dadas de baixo para cima, pelas bactérias, a que o cérebro obedece.



O resultado abriu mais uma porta na direcção do que Carlos Ribeiro chama o jackpot da investigação nesta área: compreender a forma de agir destas bactérias sobre o cérebro – de forma a poder manipulá-las. Para os humanos, isso poderá um dia significar melhorar o humor, curar uma depressão, evitar a obesidade, diabetes e controlar doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer – tudo agindo sobre o intestino, através da alimentação, com a ajuda de suplementação com prebióticos (alimento para as bactérias) ou, sobretudo, probióticos (organismos vivos semelhantes aos do microbioma).



Esta é uma revolução anunciada desde que, há cerca de uma década, a tecnologia passou a permitir a análise detalhada do microbioma humano, incluindo a sequenciação genética. É hoje impossível ignorar esta "família alargada" de bactérias, vírus e fungos, protozoários e leveduras, que pesa um a dois quilos e vive no nosso corpo.



Eduardo Pereira, gastrenterologista no Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, explica: "São mais de mil espécies de bactérias, 100 triliões de microrganismos unicelulares que carregam mais de três milhões de genes, superando cerca de 150 vezes o genoma humano...". Faz todo o sentido perceber o papel deste ecossistema que, indicam estudos, beneficia logo no parto do contacto com a flora vaginal da mãe e é fortalecido pela amamentação.



Quando a médica alemã Giulia Enders lançou A vida Secreta dos Intestinos (ed. Lua de Papel, 2015), a maioria não conhecia o sistema nervoso entérico e os neurónios dos intestinos. O livro tornou-se, com surpresa, um bestseller internacional. Quatro anos e muitas dezenas de livros, artigos e estudos científicos depois, a importância do eixo intestino-cérebro já não é sequer questionada.



O grande mistério que permanece

Os dois órgãos comunicam através do nervo vago, uma espécie de "linha directa" até ao sistema nervoso central. Há cada vez mais estudos sobre as substâncias produzidas pelas bactérias intestinais com as fibras que "comem" e o seu papel no fortalecimento da parede intestinal, essencial para evitar a inflamação. E sabe-se também que os doentes com depressão, diabetes, obesidade e doenças degenerativas apresentam o microbioma alterado.



A grande questão continua a ser: é a doença que provoca a alteração do microbioma intestinal, ou será a qualidade desse ecossistema que faz surgir, ou torna mais provável, a doença? A ciência ainda não tem essa resposta. "Não está explicado o nexo de causalidade. Ou seja, sabemos que existe um perfil de microbiota típico de uma determinada doença, ou que se mostra protector em relação a essa doença, mas não sabemos porquê", explica André Lázaro, cirurgião e investigador da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, que trabalha numa tese de doutoramento sobre os efeitos na microbiota intestinal dos diferentes tipos de cirurgia da obesidade. Em causa estão organismos vivos, que interagem entre si e com o ser humano que habitam, que a investigação não consegue analisar in loco, só através das fezes.



Apesar de todo o entusiasmo, há enorme pontos de interrogação. Qual é o papel da alimentação? Até onde e como podemos alterar o microbioma? "Só conhecemos cerca de 30% da flora bacteriana, mas sabemos que a alimentação marca a diferença entre uma diversidade saudável e um desequilíbrio, tanto em quantidade como em variedade, com possíveis consequências para a nossa saúde", resume Francisco Guarner, director do serviço de Gastrenterologia do Hospital de Vall d’Hebron, em Barcelona, citado pela revista Quo. Adoptar uma alimentação amiga dos intestinos é sem dúvida benéfico — isso é consensual. Mas quanto à intenção mais ambiciosa de reparar um intestino doente ou a tentação de recorrer a prebióticos e probióticos, há que ajustar as expectativas.



Suplementos não são medicamentos

"Quando olhamos para a ciência que se está a desenvolver, sabe-se muito mais, mas não estamos a conseguir passar este conhecimento para a prática clínica", comenta Maria Paula Macedo, investigadora na área das doenças metabólicas do CEDOC – Centro de Estudos de Doenças Crónicas da Universidade Nova de Lisboa. O médico Paulo Souto concorda. "O difícil é tentar extrapolar do que se sabe da fisiopatologia para o que se sabe da pessoa em particular", diz o presidente do Núcleo de Neurogastroenterologia da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia. Pegando no exemplo dos doentes com Síndrome do Intestino Irritável (SII), explica que "os iogurtes têm quantidades insuficientes para uma modificação da flora" e é necessário recorrer a suplementação com probióticos; mesmo assim os resultados não são constantes.



É que estes suplementos contêm organismos vivos, que podem ter sido afectados pela forma como foram acondicionados. Por exemplo, não se sabe muitas vezes de que forma reagem à digestão e em que condições chegam ao intestino – "não são medicamentos", alerta Paulo Souto. "Cada um de nós tem a sua própria microbiota, podemos com a mesma dieta ter efeitos diferentes e os alimentos que ingerimos vão levar à produção de diferentes pós-bióticos", subprodutos criados pelos próprios micróbios, acrescenta Rita Machado Oliveira, neurocientista e investigadora no CEDOC. Além disso, existem milhões de bactérias e o processo de testar cada tipo individualmente é caro, moroso, e feito numa escala pequena. Os resultados parecem por isso confusos e muitas vezes contraditórios. São necessários ensaios em larga escala.



"O agora denominado eixo cérebro-intestino-microbioma trouxe um novo alento para renovadas descobertas sobre a fisiologia e a psicologia, estados de saúde biopsicossocial ou mesmo sobre a felicidade humana", sintetiza o gastrenterologista Eduardo Pereira. O tempo da ciência não é o da curiosidade dos media e da urgência dos doentes. Mas há um potencial fascinante no outrora desprezado intestino e na sua relação com o cérebro.



À consulta de nutrição de Catarina Sousa Guerreiro chegam sobretudo pacientes com queixas intestinais e mal-estar emocional. Tenham ou não um diagnóstico de Síndrome do Intestino Irritável (SII), sentem -se inchados e apresentam quadros dolorosos de diarreia ou obstipação que afectam drasticamente a sua qualidade de vida. Mas também surgem pessoas saudáveis, perdidas no excesso de informação, tentadas a virar costas à lactose ou ao glúten. A investigadora na área das doenças intestinais e professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa começa sempre pela mesma pergunta: "Tem sintomatologia intestinal?"

A resposta é determinante para decidir a estratégia a adoptar. "Os media gostam de pôr tudo no mesmo saco – fala-se da Dieta dos FODMAPs, Dieta da Felicidade, Dieta do Microbioma... – mas, na verdade, são coisas diferentes", alerta a especialista. Ou seja, uma dieta "amiga dos intestinos" não é igual para todos.



O plano dos FODMAPs – o F é de fermentáveis e as restantes iniciais correspondem a diferentes grupos de hidratos – nem sequer é propriamente uma dieta. A intervenção, "que os estudos mostram ser eficaz em 75% dos doentes com SII", implica a retirada de todos os açúcares fermentáveis da alimentação, por quatro a seis semanas, de forma a depois introduzir à vez cada um dos tipos (monossacarídeos, oligossacarídeos, etc.), e poder avaliar a reacção do organismo a cada um. Melhora sintomas, mas afecta negativamente a microbiota intestinal, sendo recomendada a suplementação com probióticos.



Cientistas cépticos, mas...

Quando não existem queixas intestinais, Catarina Sousa Guerreiro desaconselha qualquer dieta restritiva. Por esse motivo, a especialista também não é também especialmente fã da famosa Dieta do Microbioma, popularizada pelo médico norte-americano Raphael Kellman, autor de A Cura dos Intestinos. O plano retira açúcar, ovos, glúten e cereais, promete um maior equilíbrio físico e emocional e apresenta uma melhoria do sistema imunitário e a perda de peso como consequência natural. "Assiste-se a uma melhoria do bem-estar intestinal, mas depois defende a restrição de alimentos, o que para mim não faz sentido, não havendo sintomas", explica.



Sobre as chamadas "dietas do bem-estar e da felicidade", a investigadora é céptica em relação à promessa, mas não tem nada contra a maioria dos alimentos que elas recomendam. "Eu sei que há alimentos que pelos nutrientes que possuem – nomeadamente o triptofano e a vitamina B5, presentes no chocolate, na banana, leguminosas, etc. – favorecem a formação de neurotransmissores, como a serotonina, associada ao prazer e ao bem-estar. E também acredito que, se tiver o meu intestino em equilíbrio, ele será capaz de produzir a serotonina em níveis adequados e, em última análise, eu vou ter os níveis de serotonina óptimos para o meu cérebro. É um raciocínio ainda sem evidência científica, mas que faz todo o sentido", explica. "Não posso é aconselhar a comer imenso chocolate, a pensar que isso lhe vai permitir produzir imensa serotonina e a pessoa se irá sentir mais feliz!..."



Evitar os alimentos processados, os açúcares e os adoçantes – e apostar em prebióticos, probióticos, anti-inflamatórios e antioxidantes. Resumida numa frase, a dieta mais favorável à saúde dos intestinos é simples. A grande questão é, muitas vezes, perceber as características de cada alimento e sobretudo, como combiná-los no prato, para, de uma forma prática, moldar a alimentação às necessidades do intestino e dos bichinhos que o habitam, o tão importante microbioma.



Consciente disso mesmo — ela própria sofreu na pele o mal-estar provocado pelo mau funcionamento intestinal, a nutricionista Mafalda Rodrigues de Almeida reuniu sugestões no livro Equilíbrio. O Guia de Receitas para um Intestino Saudável (Saída de Emergência, 2018). Alerta: "O açúcar é o alimento preferencial das bactérias patogénicas, que ao reproduzirem-se vão ficar em vantagem." E explica que não basta apostar nas fibras, o alimento favorito das bactérias boas, é preciso igualmente recolonizar o intestino com os chamados probióticos. "Uma alimentação mais excitante, mais inflamatória, etc., vai promover reacções mais excessivas do organismo e consequentemente, alterações de humor", com efeito sobre o bem-estar.



Opinião semelhante tem Maria Inês Antunes, autora de Receitas para um Superintestino (Nascente, 2018). "A investigação mostra-nos que uma microbiota desequilibrada, a disbiose, compromete qualquer dieta. A combinação entre estes dois tipos de alimentos é fulcral, tornando uma refeição simbiótica e extremamente benéfica para este superórgão que é o intestino", explica. Enquanto "a exposição contínua à frutose e aos substitutos do açúcar pode causar disbiose, inflamação intestinal e até contribuir para o desenvolvimento de muitas doenças metabólicas associadas à obesidade", em sentido inverso, este tipo de alimentação "tem um efeito positivo na diversidade de bactérias do intestino" e tem "melhorado os biomarcadores associados ao cancro colorrectal e reduzido a sintomatologia associada à Síndrome do Intestino Irritável", diz.



Zulado

(Gelado de morangos e curgete, zucchini em inglês)



Ingredientes

2 curgetes cruas (cortadas aos cubos e congeladas);

400 g morangos congelados; 30 g de proteína vegan – opcional; canela q.b.



Preparação

Ponha todos os ingredientes num recipiente e triture -os (varinha mágica ou blender) até obter uma consistência cremosa. Consuma de imediato ou congele, apenas 1 a 2 horas, e sirva com uma colher de gelado.



In Receitas para um Superintestino, de Maria Inês Antunes



Papa de millet com pêra, nozes e mel

(Para uma pessoa)



Ingredientes

3 colheres de sopa de millet; 200 ml de água; 1 pêra;

2 nozes; 1 colher de chá de sementes de girassol; 1 colher de sobremesa de mel; 150 ml de bebida de amêndoa sem açúcar; 1 pitada de sal



Preparação

Ponha a água num tachinho com o millet e uma pitada de sal. Coza durante cerca de 5 minutos. Junte a bebida de amêndoa e vá cozendo em lume brando, mexendo, até engrossar. Numa frigideira antiaderente, ponha a pêra laminada, o mel e as nozes. Salteie até começarem a dourar. Sirva numa taça, polvilhe com a pêra e as sementes de girassol.



In Equilíbrio. O Guia de Receitas para um Intestino Saudável, de Mafalda Rodrigues de Almeida



Iogurte de coco

(para 1 litro de iogurte)



Ingredientes

1 l de leite de coco; 4 cápsulas de probióticos em pó



Preparação

Deite o leite de coco num frasco. Abra as cápsulas e verta os probióticos em pó sobre o líquido. Misture, tape com um filtro de café e deixe repousar 48 horas à temperatura ambiente. Verta para frasquinhos mais pequenos e guarde no frigorífico (a textura ficará mais sólida). Aguentarão cerca de duas semanas num ambiente bem refrigerado.



In Equilíbrio, de Mafalda Rodrigues de Almeida



Minipizzas simbióticas



Ingredientes

350 g de batata -doce; pasta de tomate probiótica;

100 g tomate -cherry; 1 cebola roxa; 1 punhado de folhas de manjericão; 1 colher de sopa de azeite; 1 colher de chá de sal; pimenta preta q.b.



Preparação

Lave bem a batata -doce e corte-a às rodelas. Disponha -as sobre um tabuleiro forrado a papel vegetal e leve ao forno 25 minutos a 180 ºC. Retire o tabuleiro.

Barre com a pasta de tomate e adicione o tomate -cherry cortado às meias -luas e a cebola. Leve de novo ao forno durante cerca de 15 minutos a 180 ºC. Polvilhe com as folhas de manjericão picadas e sirva.



In Receitas para um Superintestino, de Maria Inês Antunes



Filetes de robalo no papelote, com curgete, chutney de tomate e manjericão

(para 4 pessoas)



Ingredientes

4 filetes de robalo; 200 g de curgete; 300 g de batata -doce; 3 tomates-chucha; 4 colheres de sobremesa de chutney de tomate; 1 mão -cheia de folhas de manjericão fresco; 3 dentes de alho picados; 1 cebola pequena:

azeite, molho de soja, sal e pimenta q.b.



Preparação

Pré-aqueça o forno a 200 ºC. Coza as batatas em rodelas durante 15 minutos. Corte quatro folhas grandes de papel vegetal e disponha a cebola e os alhos picados no centro de cada uma., seguidos das rodelas de curgete, de batata doce e de tomate-chucha. Barre com chutney de tomate. Ponha os filetes de robalo por cima. Tempere com sal, pimenta, azeite e molho de soja. Feche os embrulhos como se fossem rebuçados e leve ao forno 20 minutos a 180 ºC. Abra-os e polvilhe com as folhas de manjericão picadas.



In Equilíbrio, de Mafalda Rodrigues de Almeida



