Mais de um quarto da população mundial tem níveis insuficientes de actividade física, sendo que em Portugal são mais de 40% os adultos com níveis de actividade abaixo do que é considerado recomendado para a saúde.Segundo um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), hoje divulgado e que será publicado na revista The Lancet, 43,4% dos portugueses praticam actividade física considerada insuficiente.Em todo o mundo são 1,4 mil milhões de pessoas que a OMS estima terem níveis insuficientes de prática de actividade física, o que as coloca em maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, demência e alguns tipos de cancro.O relatório indica ainda que entre 2001 e 2016 a evolução da prática de actividade física registou poucos progressos.Os países com mais elevadas taxas de insuficiente actividade física em adultos são o Kuwait, a Arábia Saudita e o Iraque, com mais de 50% dos adultos com pouca actividade física.Portugal atinge mais de 40% de pessoas com insuficiente actividade física, valores mais elevados que os Estados Unidos, o Reino Unido, França ou Espanha.Em termos europeus, Portugal não surge bem posicionado, com vários países a registarem níveis de insuficiente atividade física abaixo dos portugueses. Espanha, França, Holanda ou Suécia não atingem sequer os 30% de atividade física insuficiente.Também Itália, Grécia, Polónia, Áustria e Alemanha, por exemplo, exibem melhores indicadores que Portugal.A percentagem de pessoas com actividade física insuficiente em Portugal é mais elevada nas mulheres, com 48,5%, enquanto nos homens atinge 37,5%.Este estudo da Organização Mundial da Saúde baseou-se em níveis de actividade física reportados pelas próprias pessoas, num inquérito realizado a adultos em 168 países, englobando 1,9 milhões de participantes.