Universidade de Coimbra recebe 782 mil euros para estudo sobre epilepsia

Um estudo sobre doenças do neurodesenvolvimento e epilepsia, para desenvolver terapias mais eficazes, coordenado pelo Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de Coimbra (UC), obteve um financiamento de 782 mil euros, foi hoje anunciado.

Um projeto coordenado pelo CNC "dedicado ao estudo de doenças do neurodesenvolvimento e epilepsia" acaba de obter 782 mil euros de financiamento da Fundação la Caixa, no âmbito do programa Health Research 2020, afirma a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Intitulado "MStar - Potassium channel dysfunction in models of neurodevelopmental disorders", o estudo pretende "explorar ligações entre doenças neuropsiquiátricas e epilepsia que permitam desenvolver melhores tratamentos para estas patologias", indica a UC.

"Cerca de metade dos indivíduos afetados com défices intelectuais padecem de epilepsia e doentes com esquizofrenia apresentam risco aumentado de desenvolver convulsões, comparados com o resto da população", refere a UC, adiantando que se julga que "perturbações do desenvolvimento do cérebro (como o défice intelectual e a esquizofrenia) e a epilepsia" partilham mecanismos celulares que poderão estar na sua origem.

"As doenças neuropsiquiátricas são a segunda maior causa de anos de vida saudável perdidos por incapacidade e são frequentemente agravadas pela ocorrência de epilepsia", mas "na maioria dos casos não se percebe de que forma as patologias estão ligadas", explica Ana Luísa Carvalho, coordenadora do projeto.

Nesse sentido, acrescenta a docente do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC, o projeto explora "um mecanismo de regulação da atividade neuronal" que, acreditam os investigadores, deverá "estar comprometido em algumas doenças do neurodesenvolvimento, como o défice intelectual e a esquizofrenia, e simultaneamente estar envolvido no aumento de suscetibilidade à epilepsia".

Uma das bases desta investigação assenta nos resultados de um estudo anterior realizado pela equipa de cientistas do CNC liderado por Ana Luísa Carvalho, focado na "análise de funções neuronais, como a excitabilidade dos neurónios, que estão a cargo de proteínas conhecidas como canais M, uma família de canais de potássio".

No estudo, com a duração de três anos, vão ser utilizados modelos animais de doença, mas também células humanas "diferenciadas em neurónios, que contêm mutações associadas a défice intelectual e esquizofrenia, e que aumentam a suscetibilidade a epilepsia", afirma ainda, citada pela UC, Ana Luísa Carvalho.

O projeto explora, por um lado, "um novo mecanismo de regulação dos canais de potássio do tipo M, reguladores da excitabilidade neuronal", e, por outro, "visa compreender de que forma alterações neste mecanismo podem ligar a ocorrência de epilepsia a doenças do neurodesenvolvimento", acentua.

"A compreensão dessa ligação é essencial no desenvolvimento de terapias mais dirigidas", destaca a especialista.

Além de Ana Luísa Carvalho, a equipa inclui Paulo Pinheiro, Irina Moreira, Ângela Inácio, Gladys Caldeira e Marina Rodrigues, também investigadores do CNC-UC.

O projeto insere-se num consórcio de investigação composto pelo CNC-UC e o Institute for Interdisciplinary Neuroscience (IINS) da Universidade de Bordéus.

O Programa Health Research é financiado pela Iniciativa Ibérica de Investigación y Innovación Biomédica, promovida pela Fundação la Caixa e pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

O programa destina-se a projetos de investigação e desenvolvimento em biomedicina e saúde e, de acordo com a Fundação la Caixa, pretende "identificar e promover iniciativas de excelência científica e de maior potencial e impacto na sociedade, tanto na investigação básica como na investigação clínica ou translacional".