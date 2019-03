Fenómeno volta a iluminar o céu no primeiro dia de primavera.

A última superlua do ano vai chegar na madrugada desta quinta-feira. Depois, só regressa em 2020. O fenómeno acontece pela 01h43, com a lua a parecer maior e mais brilhante no céu.



Pela terceira e última vez em 2019, a lua vai atingir o ponto da órbita em que esta está posicionada mais próxima do planeta Terra.



O Observatório Astronómico de Lisboa adianta que a melhor altura para observar a lua será já quando esta nasce, pelas 18h17 em Lisboa e às 18h13 no Porto.



Tal como é habitual, a lua, que desta vez chega com a primavera, vai também assumir um tom avermelhado.