Investigadores querem contornar a mudança climática através da geoengenharia. Projecto vai custar quase três milhões de euros.

Um grupo de cientistas de Harvard planeia contornar a mudança climática através da geoengenharia - manipular o clima da Terra - bloqueando o sol.



O conceito de luz solar manipulada existe há décadas, mas esta será a primeira tentativa real de controlar a temperatura da Terra através da engenharia solar.



O projecto vai custar quase três milhões de euros e vai testar um balão dirigível lançado no sudoeste dos EUA, a 20 quilómetros da estratosfera. Quando o balão estiver no lugar, ele libertará pequenas partículas de carbonato de cálcio. O lançamento está previsto para a primavera de 2019.



À medida que cientistas, agências governamentais mundiais e grupos ambientais se preocupam cada vez mais com a nossa capacidade colectiva de reduzir as emissões de gases para evitar o efeito estufa e reduzir as mudanças climáticas, a ideia da geoengenharia é uma solução cada vez mais aceite.



A limitação da luz solar na superfície permitiria, segundo explica a revista Forbes, reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Porém, este bloqueio tem vindo a ser controverso na comunidade científica por se desconhecer os efeitos de um bloqueio solar na Terra.



O co-fundador da Microsoft, Bill Gates, financia parte da experiência.