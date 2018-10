O investigador acredita que o aumento de doentes não significa que há maior incidência, mas antes maior abertura para falar nisso e pedir ajuda. E - surpresa - a psicoterapia online tem resultados tão bons quanto o acompanhamento pessoal.

Há um quarto de século, o holandês Pim Cuijpers trabalhava como psicólogo. Mas faltavam-lhe respostas sobre o que é a depressão ou a ansiedade e como tratá-las. É o que tem investigado desde então. Em 2016, o director do departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Amesterdão foi considerado o maior perito no tema da depressão por os seus mais de 700 artigos terem sido os mais citados em todo o mundo entre 2006 e 2015. Esteve em Portugal e falou sobre prevenção desta doença no congresso da Ordem dos Psicólogos, em Braga.



Escreveu que as doenças mentais fazem parte da vida. Todos conhecemos alguém que sofre de uma. Ainda assim, nota, que sabemos muito pouco sobre elas. Como evoluiu o conhecimento desde que começou a investigar há 25 anos?

Ainda sabemos muito pouco sobre o que elas são, de onde vêm e qual é o processo que leva à depressão e à ansiedade. Mas a questão é que não precisa de a entender para testar como tratá-la ou preveni-la. Não sabemos muito bem o que é, mas sabemos como tratá-la e como preveni-la. É estranho, mas é a realidade.



Esteve envolvido num estudo sobre a psicoterapia na Internet e de como esta, nas formas menos graves de depressão, pode ser tão útil quanto a que é feita pessoalmente.

É verdade, mas os resultados até são melhores nos casos mais graves.



Porquê?

Se seguir um tratamento online e se houver algum apoio pessoal ao longo deste tratamento, o efeito é muito comparável ao dos tratamentos individuais. A maioria das pessoas pensa que, se o fez online, só o deve fazer nos níveis menos severos de depressão, mas os estudos mostram que, para as que têm formas mais graves ainda funciona melhor. Porquê? Não sabemos, mas é o que as evidências científicas demonstram.



A tendência será pensar que o contacto frente a frente ajudaria mais.

Se estiverem motivadas para o fazer online funciona igualmente bem.



E não necessitarão de, periodicamente, ir ao consultório?

Pode ser feito online sem contactos pessoais, mas tem de haver alguém a apoiar o paciente. Por norma, estas terapias são cognitivo-comportamentais, têm muitos exercícios para fazer durante a semana e os profissionais verificam o "trabalho de casa", se a pessoa está a ler os materiais, explicam-no se for o caso de não entender. E isso pode ser feito por telefone, email ou pessoalmente.



Será por o paciente sentir maior independência por não ter de ir periodicamente ao terapeuta?

Não sabemos as razões exactas. Creio que é muito pessoal. Algumas pessoas gostam de conversar cara a cara e nunca participariam em intervenções na Internet. Outras gostam de não ter de ir a um consultório onde toda a gente perceberia que elas estão a consultar um terapeuta.



Que Estados apoiam estas intervenções online?

Na Holanda é muito comum. Mas também na Suécia, na Austrália. Está a tornar-se cada vez mais integrado nas rotinas dos cuidados de saúde mental nos países.



E são os mais novos quem mais recorre ao tratamento online?

Existe um número crescente de pessoas mais velhas. Toda a gente assume que para eles seria mais difícil. Os estudos realizados provam que funciona igualmente bem com eles. Numa maioria, já trabalham com a Internet há algum tempo.



Quanto ao tema que o trouxe a Portugal, deve começar-se com programas de prevenção de ansiedade e depressão logo desde o jardim-de-infância?

A maior parte da investigação centra-se nas pessoas que já sofrem de alguns sintomas de depressão, mas que não preenchem totalmente os critérios para uma doença depressiva. Se fizer prevenção com estas pessoas, evitará o início de uma doença depressiva. Através da investigação em grupos de alto risco, como as grávidas ou pessoas com doenças crónicas, surgiram também evidências de que talvez nestes grupos também isso será possível.



Escreveu que não conseguem ainda perceber como é que, entre as pessoas que vivem num mesmo ambiente, algumas desenvolvem depressão e outras não.

A maioria das pessoas num grupo de risco não desenvolve a doença. Na população geral, 2% das pessoas desenvolverão uma doença depressiva no próximo ano. Não sei o número exacto, pelo que não deve considerar este exemplo que lhe vou dar como correcto, mas suponha que para os desempregados o risco é quatro vezes superior ao da população geral. Isso significa que é de apenas 8%. Têm um risco grande, mas a maioria dos desempregados não terão a doença. E há uma série de factores de risco para a depressão, mas todos têm esta questão: a maioria das pessoas não a desenvolve.



Quais são os factores de risco?

Por exemplo, pensamento negativo, uma personalidade neurótica. Mas também acontecimentos importantes na vida: estar desempregado, ter uma doença crónica, perder alguém. E acontecimentos nos primeiros anos de vida: o abuso sexual na infância aumenta a probabilidade de se vir a ter uma depressão quando se for mais velho. E marcadores biológicos: se a sua mãe fumou durante a gravidez, o seu risco é maior. São indicadores que aumentam o risco, mas a maioria das pessoas nestes grupos não desenvolvem a doença.



Os números em Portugal, tal como no resto do mundo, estão a crescer. Duplicaram as pessoas com ansiedade nestes últimos anos: 6,51% das que recorrem aos Centros de Saúde estão a receber tratamento para a ansiedade e 9,8% para a depressão.

Isso não significa que o número de pessoas com doença aumentou. O que quer dizer é que mais procuraram ajuda.



Porquê?

Não se sabe. Mas em muitos países faz agora parte dos serviços de saúde, quando antes não fazia. E penso também que o estigma na ansiedade e depressão está a diminuir. Já não é, para muitas pessoas, algo que têm de esconder. Há muitas notícias sobre depressão e ansiedade, há cantores, actores que falam sobre isto, o que significa que é mais fácil para outras pessoas admitirem que também têm. É bom que mais pessoas estejam a procurar ajuda, mas não creio que seja verdade que a prevalência esteja a aumentar.



Os países estão a seguir o caminho certo quanto à prevenção?

É importante reconhecer que a prevenção é uma opção válida. Existe alguma pesquisa, mas se olhar para os resultados das pessoas que já têm, creio que seria aconselhado investir em mais estratégias de prevenção. Penso que deveria haver mais investigação sobre o que devemos exactamente fazer. Sabemos que a depressão é mais prevalecente em pessoas de classes mais baixas, há uma relação com a pobreza e com as más condições de habitação. Oiço com frequência os políticos dizerem que a prevenção é uma prioridade, mas isso não se traduz em recursos e iniciativas.



