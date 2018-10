Já não é a primeira vez que há problemas com os giroscópios do Hubble. Em 2009, os seis giroscópios do telescópio tiveram de ser substituídos.

As observações com o telescópio Hubble estão suspensas devido a um problema detectado num dos seus instrumentos, anunciou esta segunda-feira a agência espacial norte-americana NASA.



Na sexta-feira, um dos giroscópios que guiam o telescópio espacial avariou, obrigando a que o Hubble esteja a funcionar em modo de segurança, com os sistemas electrónicos não essenciais desligados.



Segundo a NASA, que opera o telescópio, técnicos estão a trabalhar para repor o normal funcionamento do aparelho, lançado para o espaço em 1990.



O telescópio óptico é usado para observações de sistemas extras-solares distantes, galáxias e buracos negros.



O sucessor do Hubble, o telescópio espacial James Webb, deverá ser lançado em 2021.