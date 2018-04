Cerca de metade dos portugueses que têm asma não tem a sua doença controlada, afectando a sua qualidade de vida, segundo dados da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).Em vésperas do Dia Mundial da Asma, que se assinala a 1 de Maio, a presidente da Sociedade de Alergologia, Elisa Pedro, recorda que em Portugal há pelo menos 700 mil doentes asmáticos, o que representa mais de seis por cento da população nacional. Do total, 175 mil são crianças e adolescentes.Os estudos e estimativas indicam que mais de 50% da população em idade pediátrica não tem a asma controlada, sendo que nos adultos a percentagem é de 43%.Segundo Elisa Pedro, ter a asma controlada significa ter uma vida sem limitações de actividade, podendo praticar exercício físico ou desporto, por exemplo.A médica explica que o controlo da asma passa por não ter sintomas nocturnos, não ter sintomas durante o dia, não ter crises e não necessitar de andar constantemente a recorrer ao inalador, além de manter uma função pulmonar normal nos exames médicos."Nove em cada dez doentes que não tem a asma controlada têm uma percepção errada do estado de controlo da doença. Vão adaptando as suas vidas às suas limitações e crêem que assim têm a doença controlada", refere a presidente da SPAIC em declarações à agência Lusa.Mas a asma, como a maioria das doenças crónicas, necessita de um tratamento diário e há doentes que, ao sentirem-se bem, não fazem a medicação. Há também casos de doentes que não aderem à terapêutica porque os medicamentos são caros ou de doentes que fazem incorrectamente a medicação inalada.Dados de um estudo do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde mostram ainda que o controlo da larga maioria dos doentes asmáticos permitira poupar mais de 180 milhões de euros por ano em Portugal.Para ajudar a mudar a realidade da asma por controlar, vai ser lançada esta terça-feira uma campanha em Portugal que recorre à personagem "Vitinho", um ícone da infância nas décadas de 1970 e 1980 que lembrava às crianças a hora de ir dormir e a importância de uma noite descansada.A campanha inclui um vídeo onde são descritos alguns sintomas da doença e a importância de adesão à terapêutica, essencial para que um doente asmático tenha uma vida normal e sem restrições.