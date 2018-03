João F. começou a consumir álcool e drogas ainda na adolescência sem nunca pensar que o seu maior vício seriam os potenciadores sexuais: chegou a tomar três por dia. Aos 25 anos, então estudante de Engenharia do Ambiente e DJ aos fins-de-semana na zona de Almada, levava uma vida sexual bastante activa: tinha várias parceiras e participava em orgias organizadas através de um fórum virtual de que era membro. "Como não queria que me reconhecessem perto de casa, corria todas as sex shops da Margem Sul do Tejo para comprar estimulantes. Tomava um todas as manhãs em que sabia que ia ter sexo. Conseguia aguentar várias horas seguidas, com espaços muito curtos entre as erecções. Nos grupos que frequentava, quase todos os homens usavam", conta. Experimentou muitas marcas, das originais às falsificações, acabando nos suplementos alimentares supostamente naturais, a que recorria com maior frequência: "Desvalorizava os efeitos secundários, dores de cabeça e tonturas. Como diziam ser naturais, não me preocupava muito com as consequências", diz.

Três anos mais tarde, teve uma depressão: a mãe estava gravemente doente, não conseguia encontrar emprego e muitos dos seus amigos deixaram de lhe ligar. Por essa altura, arranjou namorada. "Pensei que uma parceira fixa me ia ajudar", diz. Contudo, os problemas sexuais cedo se manifestaram: "Gostava dela, sentia-me atraído, mas deixei de ter erecção no momento da penetração. E tinha vergonha de contar isto ao médico ou aos amigos", recorda. "Gastava o pouco dinheiro que tinha em comprimidos. Mas, até mesmo o Cialis, só resultava às vezes. Aquilo afectou-me tanto que cheguei a ter ataques de ansiedade, vómitos e a sentir pânico. Pensava que tinha um problema físico, que ficara impotente. Fui parar duas vezes ao hospital, mas ainda hoje não sei se devido ao stress ou aos efeitos secundários das cápsulas."

Sem mais dinheiro - João diz ter gasto entre 1.500 e 2.000 euros em potenciadores, a uma média de 40 euros por 10 cápsulas -, preferiu terminar a relação e rejeitar o sexo durante quase dois anos. Em 2014, a sua vida estabilizou: passou a trabalhar como agente imobiliário e voltou a ter relações esporádicas. "Das primeiras vezes, ainda pensava nos comprimidos. Suava, tremia. Mas depois de ter resultado três ou quatro vezes seguidas, reparei que conseguia ter bons desempenhos sem eles. Só aí percebi que o meu corpo não tinha problemas, mas que desenvolvi uma dependência psicológica." Hoje tem uma relação estável e faz campanha na Internet contra o uso de fármacos com fins sexuais: "Percebo que sejam usados por homens com disfunção eréctil. Mas só para melhorar a performance, não. Não valem a pena", defende.

O negócio dos potenciadores sexuais está em expansão em todo o mundo. Além das opções legais - Viagra (que já tem genérico), Cialis (cuja patente termina em 2017), Levitra e Spedra - há inúmeras marcas de fármacos fraudulentos e de suplementos alimentares adulterados com químicos empregues no tratamento da disfunção eréctil a proliferar no mercado paralelo. Entre 2012 e o primeiro semestre de 2017 foram retidas pelas alfândegas e identificadas pelo Infarmed um total de 117.509 embalagens de medicamentos ilegais, contendo 2.167.069 comprimidos. Destes, 413.825 continham substâncias activas utilizadas no tratamento da disfunção eréctil: cerca de 20% dos fármacos contrabandeados.

Os produtos em causa contêm, na sua maioria, substâncias que actuam como vasodilatadores, nomeadamente sildenafil, tadalafil e vardenafil, bem como compostos química e funcionalmente semelhantes. Trata-se de medicamentos ilegais oriundos, a grande maioria, da China, Índia e Singapura, e têm representado, dependendo do ano, entre 7% e 30% do total de produtos interceptados nas alfândegas portuguesas. Apreensões que aumentaram 68% entre 2015 e 2016.

Mas estes números são apenas parte do fenómeno. Se aos dados do Infarmed, que tutela a fiscalização e o controlo dos produtos inseridos no mercado como medicamentos, forem acrescentados os da ASAE, que controla os produtos vendidos como suplementos alimentares naturais, a dimensão é ainda maior. Entre 2016 e 2017, a autoridade de segurança alimentar fez 82.074 apreensões deste género de produtos, avaliados em 1.758.483 euros. Em 2015, no âmbito de um programa entre as duas instituições, concluiu-se que em 40 suplementos que alegavam na sua composição terem apenas ingredientes naturais, 22 tinham substâncias activas para o tratamento da disfunção eréctil, que pelas suas contra-indicações - especialmente ao nível cardíaco - são potenciais ameaças à saúde pública.

Estes artigos são vendidos em sex shops, farmácias, ervanárias, ginásios e até avulso na Feira da Ladra, em Lisboa. Mas a maioria circula através da Internet. Apesar de isso impossibilitar o apuramento de valores rigorosos acerca do tráfico mundial, todas as agências internacionais concordam que os comprimidos do sexo ocupam as posições cimeiras nas redes de tráfico de medicamentos ilegais, um mercado avaliado em 63 mil milhões de euros, um valor 10 vezes superior ao do tráfico de droga, segundo o jornal francês L'Express.

Há estimativas que vão ainda mais longe: no seu estudo Fitoterapia, Suplementos e Vitaminas na Saúde Masculina, o andrologista Sílvio Bollini, do Centro Hospitalar de Leiria, indica que o mercado negro dos potenciadores equivale a 30 mil milhões de euros só nos Estados Unidos. E não mostra sinais de enfraquecimento. "É o único que prospera à escala mundial apesar da existência de alternativas legais ao mesmo preço", disse Linda Silvers da Food and Drug Administration (FDA) à Associated Press.

Crime movido a vergonha

"A vergonha é a principal razão que leva os homens a comprarem estes medicamentos pela Internet sem irem ao médico", diz o urologista Manuel Sousa Marques, de 65 anos. "Há muitos doentes que têm vergonha de chegar à farmácia e pedir Cialis ou Viagra. Mostram só a receita. Como acontecia antes com a pílula e com o preservativo." A Internet oferece a esses homens a privacidade que não tinham: podem conversar em fóruns com pessoas com os mesmos sintomas, escolher entre centenas de produtos, encomendar com cartão de crédito e levantar as compras nos correios, longe de olhares indesejados. "Julgam que poupam, pois somados os preços da consulta e do medicamento, o tratamento sai caro. E não é comparticipado", diz o médico. "O pior é que a privacidade e a poupança acarretam sérios riscos para a saúde."

Que o diga Vítor B., de 58 anos, electricista de uma aldeia do distrito de Coimbra: "Quando comecei a ter falhas na erecção, fiquei desesperado. Não conseguia olhar para a minha mulher e não tinha vontade de sair. Ela insistia comigo para ir ao médico, até porque sou diabético e a disfunção podia resultar disso, mas vivo num meio pequeno e tinha medo que a notícia se espalhasse", conta.

Foi então que recorreu à Internet. "Passei semanas a visitar páginas para escolher o melhor produto até que encontrei uma que vendia Viagra. Como se vendia nas farmácias, mandei vir. Era muito mais barato, paguei 12 euros por uma caixa." Assim que a encomenda chegou, tomou um comprimido: "Eram azuis, iguaizinhos aos que já tinha visto na televisão, apesar de virem da China", diz. "Passadas umas horas, comecei a sentir a cara vermelha, energia, confiança e muita vontade de fazer sexo. Aquilo resultou mesmo. Fiquei tão contente que tomei outro no dia seguinte. Mas, no meio da relação, senti o batimento cardíaco mais acelerado, suores e dor no peito. Foi a minha mulher que me vestiu e me levou para o Hospital de Coimbra." Vítor teve o princípio de um enfarte: "Disseram-me que tinha uma pequena insuficiência cardíaca e que cada cápsula que ingerira continha o dobro da dose de sildenafil existente numa unidade de Viagra. Foi provavelmente a causa do acidente vascular." Graças ao susto, Vítor foi ao médico: "Disse-me que com a dosagem certa e sem aquele nível de stress, o meu coração aguentava. O que tomo agora funciona na perfeição."

Os fóruns sobre sexo estão inundados de queixas sobre consequências desagradáveis após a ingestão de potenciadores sexuais: dores de cabeça lancinantes, aumento da pressão arterial, ruborização, desarranjo intestinal, dores de estômago, ardor nos olhos e vómitos. Há razões para os medicamentos para a disfunção eréctil estarem sujeitos a prescrição médica: os efeitos secundários são vastos e o seu uso interdito a quem tenha sofrido recentemente um ataque de coração, doentes hepáticos graves e quem use nitratos para controlar anginas e outros problemas cardíacos ou em drogas recreativas. Nas consultas, essa informação é transmitida. Noutros canais, não. "O maior perigo é não se saber o que está em cada comprimido. Não se conhece a composição nem as dosagens, não há controlo de qualidade e são ocultadas as contra-indicações", diz Manuel Sousa Marques.

O urologista recebe também muitos pacientes que lhe pedem a opinião sobre suplementos naturais que estão a pensar tomar: "Têm cada vez mais procura. A humanidade sempre quis ter um afrodisíaco, o que é bastante diferente de um vasodilatador. Acontece que, infelizmente, não há moléculas naturais que incidam no apetite sexual." Ou seja, os suplementos só funcionam quando não são naturais, transformando-se assim em fármacos. Ao pensarem que estão a consumir um produto orgânico, os homens desprezam os possíveis efeitos - e nos EUA, Singapura e França já foram registadas mortes associadas à ingestão de suplementos adulterados.

Riscos e falsas expectativas

Desprovidos de princípio activo, os suplementos só activam o efeito placebo. "Tenho doentes que me dizem maravilhas de suplementos e eu respondo-lhes que aquilo não faz nada, que se tomarem um comprimido de farinha é o mesmo. Depois de lhes dizer isso, o efeito passa porque como 30% das disfunções erécteis são psicológicas, muitas delas respondem ao placebo", diz Sousa Marques. Isso sustenta outro dos riscos: "Se um jovem se habituar a tomá-los para melhorar as performances, algo cada vez mais comum, pode gerar psicodependência."

Esse risco é uma realidade. Actualmente, jovens de todo o mundo usam estimulantes para exacerbarem as suas prestações sexuais. "Sempre foi uma preocupação masculina mas, com a mudança de papéis sociais em termos de género, o homem sente ainda mais pressão para corresponder às expectativas, tem de estar sempre pronto, sempre com vontade", diz a sexóloga Vânia Beliz. "Tenho um serviço de consultas por WhatsApp e a maioria das questões que recebo da parte de homens é como demorar mais tempo, fazer mais vezes ou aumentar o tamanho do pénis. Procuram comprimidos, cirurgias e cremes para esses efeitos. A Net faz com que esse caminho seja mais fácil e rápido. O problema é que muitas das páginas oferecem riscos e falsas expectativas."

Se há procura, oferta também não falta. "Os falsificadores de medicamentos pertencem a grandes redes criminosas envolvidas em lavagem e falsificação de dinheiro, pornografia infantil e tráfico de droga", diz David Shore, director de segurança global da Pfizer, a farmacêutica que em 1998 patenteou o Viagra - que é hoje o comprimido mais falsificado no mundo. "Historicamente, são fabricados em países asiáticos. Mas há cada vez mais produção na Polónia, Hungria, República Checa e Rússia. Assim, evitam a fiscalização alfandegária na distribuição."

A farmacêutica alega que os problemas nas investigações começam quando as passam para as autoridades nacionais: "Há países onde não há lei e outros em que a lei se preocupa pouco com o tráfico de medicamentos. As políticas financeiras e a austeridade ditam que o dinheiro seja aplicado noutras coisas prioritárias", diz Shore, que sobre Portugal não dispõe de informação. "As autoridades portuguesas não nos notificam sobre as apreensões que realizam." Questionada pela SÁBADO, a ASAE garante que os norte-americanos nunca solicitaram a informação.

Para o chefe de segurança da multinacional, é tempo de encarar seriamente um dos mercados paralelos mais poderosos do mundo. "Há uma grande concentração nos narcóticos e não nos medicamentos. E isso tem de mudar. Quem injecta heroína, está ciente do mal que lhe faz. Quem está gravemente doente, vai a uma farmácia e compra um medicamento, está à espera que seja apropriado. Mas nem sempre são. Já encontrámos 36 falsificações dos nossos produtos, incluindo o Viagra, em farmácias legais."

No rasto dos comprimidos malditos

Numa mesa do laboratório do Infarmed, em Lisboa, os medicamentos legais para a disfunção eréctil estão alinhados com as suas imitações. As do Viagra e do Levitra são tão perfeitas que nem se conseguem distinguir as diferenças de pigmentação e de formato e, nas embalagens, os logótipos das farmacêuticas e os selos de qualidade obedecem a uma mimetização profissional. "É como nos ténis: há imitações boas e más", diz Maria João Portela, directora do laboratório. "Alguns preocupam-se em reproduzir os originais com fiabilidade, outros, provavelmente produzidos em laboratórios precários, nem com isso se preocupam." Todos foram analisados por um equipamento com o formato de uma máquina de pagamento com cartão multibanco que faz a espectrometria de Raman. Insere-se a pílula e o dispositivo responde: pass (original) ou fail (falso).

Nos falsos, a composição é uma incógnita. "Há uns sem nada, outros com sobredosagens e com misturas de substâncias químicas. Aparecem uns com impurezas indefinidas que podem ser prejudiciais do ponto de vista toxicológico", afirma Maria João Portela. David Shore enumera alguns dos ingredientes que a Pfizer já identificou: "Metais pesados, arsénio, ácido bórico, pó de tijolo, pó de talco, cera, tintas para asfalto e de impressora", diz. "Temos fotos e vídeos de alguns dos sítios em que eram produzidas e não têm quaisquer condições de higiene."

No Infarmed, ao lado das contrafacções estão saquetas de Kamagra em gel, divididas por sabores de frutas: ananás, morango, amora. Este produto com sildenafil é legal na Índia mas interdito na União Europeia (UE). Em 2014, esteve no centro de uma polémica quando um jovem dos subúrbios de Paris apareceu morto após ser detido pela polícia. Desconfiados de abuso de força, os seus amigos preparavam-se para se amotinarem quando saíram os resultados da investigação: o indivíduo morrera devido a um colapso cardíaco resultante da ingestão de Kamagra. Apesar de banido em Portugal, a SÁBADO descobriu que o Kamagra tem um site em português onde qualquer pessoa o pode encomendar.

A revelação não surpreende Luís Sande e Silva, director da Unidade de Inspecção do Infarmed, que lida diariamente com tentativas de entrada de medicamentos ilícitos em Portugal: "Quando fechamos um site, abrem logo dois ou três a vender a mesma coisa", diz. "E fazem-nos sempre com uma aparência credível e com domínios nos EUA, no Reino Unido ou num país da UE, quando na verdade os seus administradores estão em laboratórios clandestinos na Índia ou na China."

No âmbito da Operação Pangeia - que todos os anos, sob comando da Interpol, reúne as delegações aduaneiras de 128 países numa megaoperação de fiscalização -, Sande e Silva já viu de tudo: "Apanhámos medicamentos escondidos em encomendas de roupa e em malas de cosméticos. Vêm por correio, postal ou humano, de avião ou de barco, metidos em contentores." Na Pangeia X, realizada este ano, a Autoridade Tributária interceptou cerca de sete mil medicamentos ilegais, com destaque para potenciadores e analgésicos. Mas a moldura penal é branda: o fabrico, a distribuição ou a venda de medicamentos ilícitos em Portugal não é crime, mas sim contra-ordenação, punida com coima entre 2.000 e 180 mil euros. A Convenção Medicrime, a que Portugal aderiu mas que ainda não ratificou, pode brevemente enquadrar estes delitos como crimes e agravar as penalizações.

Produtos de fácil adulteração

As penas para quem produza ou comercialize suplementos alterados são ainda mais suaves: a adulteração de géneros alimentícios é enquadrada como crime de fraude e punida com prisão até um ano e multa até 100 dias. Havendo negligência, pena de prisão até seis meses ou multa até 50 dias. Todavia, as punições costumam ser mais ligeiras. "Em muitos casos, pagam apenas 25 euros", diz a inspectora da ASAE Sofia Mil-Homens. "Para esses, o crime compensa." A entrada no mercado através da fileira alimentar tem menos restrições do que na farmacológica. "Além disso, permite aos fabricantes promover os produtos em anúncios publicitários, o que é vedado às farmacêuticas", diz o urologista Sílvio Bollini. "E é muito fácil adulterá-los. Na Internet podem comprar-se boiões da substância activa e o embalamento e rotulagem ficam a cargo de uma empresa de vão de escada", diz Sofia.

Isso ajuda a explicar as dezenas de embalagens coloridas dispostas noutra sala do laboratório. São pretensos suplementos naturais que não passaram nos exames, acusando a presença de sildenafil, tadalafil ou substâncias análogas. O Protezon tem duas malaguetas na caixa e o Tauron um touro flamejante, mas os designers destes produtos há muito que extravasaram o conceito de medicamento: há saquetas de café, frasquinhos de rebuçados de mentol e tiras para colocar debaixo da língua. "Faz parte do processo para se descolarem da imagem de medicamentos e para se aproximarem do conceito de alimentos", diz Maria João Portela. Não passa de uma máscara. "Neste, por exemplo, detectámos três substâncias análogas do sildenafil. É 2,5 vezes mais forte que o Viagra. Representa um enorme risco para doentes cardíacos e até para pessoas saudáveis", comenta, apontando para a caixa branca do H1 100%.

A ASAE é a instituição que tem mais facilidade em retirar produtos do mercado. "Vamos às ervanárias, sex shops e ginásios, onde os personal trainers são grandes veiculadores de substâncias, identificamos os produtos e os fornecedores e seguimos o seu rasto até à porta de entrada", diz a inspectora Sofia Mil-Homens. O que funciona em estabelecimentos físicos torna-se mais complexo no mundo virtual: "Estamos limitados à fiscalização de sites com domínios nacionais." O desafio, segundo a autoridade de segurança alimentar, não é o futuro mas o presente: "O aumento de cooperação com as nossas congéneres internacionais torna-se uma das vias centrais, pois o digital implica uma ruptura na lógica tradicional de territorialidade estadual, ou seja, da clássica competência territorial", diz Pedro Portugal Gaspar, inspector-geral da ASAE.

Entretanto, a ASAE prossegue as suas acções no terreno. Numa das maiores cidades do centro do País, dois inspectores fiscalizam uma sex shop que, no passado, já foi punida por venda de suplementos interditos. "Já não tenho comprimidos, agora só géis e cremes", diz o proprietário, com o nervosismo evidente nas mãos trémulas e na voz sumida. Os agentes vasculham as prateleiras, atrás do balcão e nos sacos destinados a devolução. "Gostava de vender esses produtos mas não posso porque da última vez levei uma multa de 1.000 euros", diz o dono do estabelecimento, que transitou da agricultura para o negócio dos artefactos sexuais. "Aqui não os posso ter, mas eles estão disponíveis na Internet e até nos classificados dos jornais. Para mim, não passa do lóbi das farmacêuticas." Questionado sobre a qualidade desses artigos, responde: "Já experimentei e são inofensivos. E vocês? Vão-me dizer que nunca experimentaram?"

Mudanças no mercado

Os dois inspectores da ASAE participaram numa das maiores operações deste sector realizada em Portugal. Em 2013, apreenderam 1.300 unidades de potenciadores, num valor aproximado de 40 mil euros, num apartamento que não se encontrava licenciado para comércio. "Era um homem com uns 40 anos, que vivia sozinho e vendia potenciadores sexuais através de um site", diz um dos inspectores envolvidos na operação. Um ano mais tarde, a ASAE voltou à mesma casa, encontrando mais 457 unidades, 13 mil euros de estimulantes. "Ele tinha os produtos espalhados, alguns avulsos, embalagens vazias e selos, tudo pronto para fazer o envio através dos correios." O caso continua em investigação.

Pressionadas pelas operações policiais, as maiores distribuidoras nacionais de artigos para sex shops - como a Pure Pleasure, a ByStart ou a Fruto Proibido - dizem já não dispor de suplementos afrodisíacos. O mercado parece agora divergir para os cremes e géis que, enquanto cosméticos, escapam à área de actuação da ASAE. Os comprimidos não estão, todavia, fora do mercado. "Se quiser uma coisa mais suave, o Maximus ou o Power Caps. Se quiser algo mais forte e prolongado, o Erekton 375 mg. Para misturar com álcool, o Maximus, que contém uma erva que corta o efeito alcoólico", responde a funcionária da sex shop Pérola do Prazer. "Se são todos naturais? Claro que sim. São seguros e não têm efeitos secundários. E são todos produzidos na União Europeia. Se não fossem, não os podíamos vender." Falso: a ASAE diz que não existe qualquer limitação à importação de países terceiros desde que seja efectuada notificação à Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) previamente à entrada de produto no mercado.

Mesmo as marcas presentes na lista negra da Autoridade Nacional do Medicamento podem ser adquiridas através da Internet. A SÁBADO encontrou o site, escrito em português, de um dos potenciadores mais populares entre os jovens: o Furunbao. "O Furunbao é fruto de uma receita oriental milenar secreta religiosamente guardada e passada entre gerações pela família Tao", lê-se na descrição do artigo. Contudo, o Furunbao nunca pode ter sido uma receita milenar porque inclui o composto activo do Viagra, o sildenafil. Pelo telefone disponibilizado no site, respondem-nos: "Saímos das lojas porque estávamos a ter problemas de contrafacção. Agora mudámos a imagem, temos as cápsulas em frascos, por isso não estranhe quando o vir. Mas o produto é o mesmo, 100% natural. Quer encomendar?"



Este artigo foi originalmente publico na edição n.º 708 da SÁBADO, nas bancas a 23 de Novembro de 2017.