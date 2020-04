Um quinto da população tem uma doença que agrava o impacto da covid-19

Há 1.700 milhões de pessoas, o equivalente a um quinto da população mundial, que têm pelo menos uma doença que pode agravar o impacto da covid-19. Segundo explica o El País, não são apenas as pessoas mais velhas que podem ser afetadas, sendo que um quarto da população com idade para trabalhar tem alguma patologia prévia que pode debilitar mais a saúde perante o vírus.

Os autores destes cálculos defendem ser essencial identificar as pessoas que sofrem destas patologias e determinar o risco extra de cada um, de forma a proteger os mais expostos perante o desconfinamento e criar uma lista dos que são prioritários no momento em que existir uma vacina.

Apesar de ainda não se saber muito sobre os fatores que agravam a doença, várias instituições médicas publicaram guias de urgência sobre as doenças e condições prévias que poderiam traduzir-se em complicações maiores quando acompanhadas pelo novo coronavírus. Além da idade avançada, a Organização Mundial da Saúde (OMS) destaca as doenças respiratórias crónicas, o cancro e os diabetes e o centro de controlo e prevenção de doenças dos EUA abrange os doentes renais crónicos, os que sofrem de asma grave, obesidade excessiva, transtornos neurológicos e pessoas com VIH.

Investigadores da Universidade de Londres utilizaram estas listas, por terminar e não universais, para estimar o número de pessoas em todo o mundo que estariam mais expostas à "versão mais severa" da covid-19. Para o efeito analisaram dados recolhidos no estudo Global Burden of Disease, que se realiza a cada dois anos e recolhe estatísticas e estimativas de causas de morte em 190 paises.

Ao analisar a lista de doenças que agravam a covid-19, os investigadores estimaram que cerca de 22% da população mundial tem pelo menos uma doença ou condição que poderia piorar o impacto do novo coronavírus. Destes 1.700 milhões de pessoas, cerca de 400 milhões terá duas ou mais patologias prévias.

"Tentámos quantificar quantas pessoas poderiam ser consideradas de maior risco segundo as diretrizes atuais sobre as condições prévias", explicou, citado pelo jornal espanhol, o principal autor do estudo Andy Clark. O professor da London School of Hygiene & Tropical Medicine esclarece, contudo, que isto não significa "que vão desenvolver a versão severa da covid-19 se se infetarem". O que implica "é que seria sensato protege-los da infeção porque têm uma maior probabilidade de contrair uma doença grave", explica.