Todos sabemos que aprender uma nova língua é um processo árduo que requer muito esforço e que se vai dificultando com a idade. Agora, um estudo publicado na revista científica Cognition verificou qual é exactamente o período ideal em que aprender uma segunda língua é mais fácil.

Cientistas cognitivos do Boston College, em parceria com o MIT e Harvard, descobriram que o cérebro responde melhor às informações de uma nova língua entre os 10 e os 18 anos. Depois desta idade, teoricamente nunca vai ser possível falar tão fluentemente um idioma como uma pessoa que tenha essa língua como materna.

De acordo com o artigo, a capacidade de aprendizagem vai-se gradualmente deteriorando com a idade mas apenas começa a decair com a entrada na idade adulta, entre os 17 e os 18 anos. "Não foi possível ver diferenças de aprendizagem entre pessoas que começaram a aprender idiomas desde a sua nascença e aquelas que começaram apenas aos 10 anos mas, depois dessa idade, foi possível ver um decréscimo", afirmou o professor do Boston College, Joshua Hartshorne, em comunicado à imprensa.

Os investigadores recolheram dados sobre quase 700 mil inquéritos na rede social Facebook de pessoas cuja língua materna era o inglês com perguntas sobre o seu historial a aprender outras línguas, e perguntas de gramática.

Apesar da descoberta, os cientistas não sabem ainda porque este declínio ocorre, estando a principal hipótese no decréscimo da plasticidade do cérebro, ou seja, a habilidade do sistema nervoso se conseguir regenerar.

"É possível que haja uma causa biológica para esta decadência. Pode ainda estar relacionado com algum motivo social ou cultural", revelou o professor do MIT, Josh Tenenbaum, ao órgão de comunicação da universidade MIT News. "A entrada no mundo do trabalho ou os estudos especializados numa universidade podem ter impacto no poder de aprendizagem de qualquer idioma."

O objectivo deste estudo é agora utilizar estes dados para o associar a outros campos da ciência cognitiva. "Explicar este intervalo perfeito de aprendizagem de idiomas pode ajudar, no futuro, a responder a questões como o desenvolvimento neuronal, aspectos sociológicos da educação ou até tratamentos de doenças que afectem a fala", acrescentou Hartshorne.