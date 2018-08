Um grupo de cientistas acredita ter descoberto água congelada na superfície da Lua.





O grupo, constituído por sete cientistas de várias universidades norte-americanas e um do centro de investigação Ames, da NASA, acreditam que o gelo está concentrado juntos às zonas polares da Lua, em zonas que estão permanentemente obscuras, estando assim resguardadas da exposição a raios solares.O relatório que foi divulgado esta segunda-feira afirma que esta afirmação deriva da primeira "prova directa e definitiva" da existência de gelo exposto na superfície da Lua.Segundo o relatório, os indícios de gelo exposto estão concentrados maioritariamente no pólo sul, numa área em que existem várias crateras, e de forma mais dispersa no pólo norte do astro.Os cientistas acreditam que o gelo poderá vir a ser utilizadas para consumo humano em futuras expedições à Lua. "Estas reservas de gelo podem vir a ser utilizadas como um recurso autóctone em futuras explorações da Lua", afirmam os autores do artigo que revelava a descoberta feita com base em medições de infravermelhos recolhidas pela NASA durante a missão espacial indiana Chandrayaan-1, realizada há uma década.