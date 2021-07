Sabores regionais das entradas às sobremesas

As propostas gastronómicas mais emblemáticas da Madeira são simples, mas saborosas, do início ao fim da refeição. Do oceano Atlântico vem o famoso peixe-espada-preto, muito apreciado em filetes, ou o não menos popular bife de atum, o polvo e um conjunto de mariscos. Nas carnes, é difícil bater a popularidade das espetadas em pau de loureiro, mas há concorrência. E depois é preciso não esquecer a variedade de frutos da região, graças ao clima temperado, com destaque para o ananás ou a anona, que ajudam a dar cor e sabor a um leque variado de doces e bebidas.

Muitos dos sabores mais característicos do arquipélago confecionam-se por ali há centenas de anos, tirando partido de matérias-primas que abundam ou abundavam na região, como os rebuçados de funcho ou a poncha, e acabam por ser também testemunhos da história, da cultura e tradições dos madeirenses.

Espetadas em pau de loureiro

Esta é uma das iguarias mais populares na gastronomia da Madeira. A receita é simples, as espetadas de carne de vaca são grelhadas na brasa, temperadas com sal e alho, mas é o gosto do pau de loureiro em que são espetadas que faz delas uma iguaria única. Diz a história que no passado eram consumidas sobretudo em dias de festa porque a carne de vaca era cara. Segundo a tradição, acompanham com milho frito e pão do caco com manteiga de alho.

Carne em vinha-d’alhos

O segredo deste prato típico madeirense está na marinada e na confeção. A carne em vinha-d’alhos é mais um imperdível numa visita à Madeira. Faz-se com carne de porco cortada em cubos, marinada em alho, vinagre, pimenta e louro e é confecionada com esta mistura. É servida com pão frito e normalmente acompanha com batatas. Acredita-se que a receita chegou à Madeira há séculos, levada por portugueses do continente, sobretudo da região do Minho.

Bolo de mel

As especiarias e o mel de cana fazem do bolo de mel da Madeira um doce típico de sabor incontornável. Terá começado a ser confecionado por volta do século XV, tempos áureos na produção da cana-de-açúcar da ilha e foi ganhando ingredientes com o passar dos anos, como os frutos secos. É típico da época natalícia e pode ser conservado durante meses. Sugestão: acompanhe uma fatia com um cálice de vinho da Madeira ou com um dos licores tradicionais das ilhas.

Poncha da Madeira

A poncha da Madeira é outro símbolo da região, feita a partir de aguardente de cana, limão e mel (ou açúcar, na versão que se pensa ser a mais antiga, à pescador). Diz a história que se bebe na ilha desde o século XIX e que é uma adaptação da bebida indiana Panche, trazida para a ilha por viajantes ingleses. Modernizou-se e hoje há receitas que incluem diferentes frutos, como o maracujá, a laranja ou a tangerina.

Lapas

No continente também existem, mas a tradição de comer lapas grelhadas está enraizada sobretudo nas ilhas. Na Madeira, são uma entrada muito popular e apreciada. O segredo está na frescura do molusco, mas também no molho de manteiga, alho e limão que normalmente finaliza a confeção.