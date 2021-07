Pronto para a aventura?

Há muitos imperdíveis numa viagem à Madeira. Estes três estão na lista e são do melhor para fazer aquela selfie das férias. Mas cuidado, nalguns casos é melhor não soltar as mãos por muito tempo!

Andar de teleférico

A Madeira tem sete teleféricos que aceleram a viagem na geografia acidentada da ilha. O Teleférico Funchal-Monte é um dos mais emblemáticos. Liga a zona velha da cidade à localidade do Monte. A viagem demora cerca de 15 minutos, oferece uma vista 360° sobre a baía do Funchal e as localidades em volta. A viagem implica uma subida de 560 metros em que se percorrem um pouco mais de três quilómetros.

Deslizar rua abaixo nos carros de cestos

Se quer viver uma experiência única na Madeira, esta seguramente preenche os requisitos. São produzidos artesanalmente, com vimes e madeira, o que não os impede de atingir uma velocidade que se pode aproximar dos 40 km/h. Os carros de cestos são controlados por dois carreiros, que envergam um traje tradicional, muito experiência em curvas e contracurvas e uma habilidade especial para travar com os próprios pés. São dois quilómetros feitos em dez minutos para viver intensamente.

Aventurar-se nas levadas

Ir à Madeira e não andar a pé é como ir a Roma e não ver o Papa. O Parque Natural da Madeira representa dois terços do território da ilha. As levadas são uma das grandes atrações, canais de irrigação construídos a partir do século XVI para levar água das zonas onde havia em abundância (norte da ilha) para as restantes. Há 3.000 quilómetros destes canais e muitos são acompanhados por percursos pedestres envolvidos pelos 15 mil hectares da Floresta de Laurissilva, Património Mundial da UNESCO.





Descobrir a natureza passo a passo

Se está a preparar uma viagem à Madeira, algo que não pode – mesmo – deixar fora da mala é um par de ténis para as caminhadas.

O arquipélago da Madeira tem dezenas de percursos pedestres nas duas ilhas, com destaque para a Madeira, que neste capítulo tem mais opções. Por entre levadas e veredas há para ver quedas de água, montanhas que oferecem vistas acima das nuvens e passeios por florestas densas. Deixamos-lhe algumas sugestões e uma nota importante: há alternativas para todos os gostos e capacidades físicas.

Para iniciantes... Levada do Risco e Levada das 25 Fontes

As quedas de água e a vegetação exuberante da Floresta de Laurissilva da Madeira são os grandes destaques destes dois percursos que se interligam, por isso pode aproveitar para fazer um dois em um.

A saber:

Levada do Risco: 1,5 km (2x ida/regresso), 2h, dificuldade: fácil

Levada das 25 Fontes: 4,3 km; 3h; média



Para exploradores... Levada do Caldeirão Verde

Esta é uma viagem pela zona interior da ilha e uma oportunidade para explorar vários túneis escavados na rocha pelo homem. Vai encontrar muitas espécies diferentes de árvores, algumas exóticas, ao longo de uma levada do século XVIII, até alcançar o lago do Caldeirão Verde.

A saber: 5h50m; 8,7 km (2x); média

Para quem não tem medo de alturas... Vereda do Pico do Areeiro

Este trilho liga os três picos mais altos da ilha da Madeira (Ruivo 1.862 m; Torres 1.851 m e Areeiro 1.817 m). Inclui túneis, declives acentuados, escadarias escavadas nas rochas e uma subida íngreme no final até à Casa de Abrigo do Pico Ruivo.

A saber: 4h; 7 km; média





Dica: Consulte a área de Alertas e Lista de Percursos no site VisitMadeira para ver todos os percursos e saber quais estão a funcionar ou encerrados em cada momento.