Preparar a viagem atendendo às restrições da Covid-19

Antes de viajar para a Madeira deve informar-se das regras em vigor. Para entrar nas ilhas, vindo do continente, é necessário apresentar um teste PCR negativo à Covid-19, realizado até 72 horas antes da aterragem. Quem não tiver terá de o fazer à chegada, gratuitamente, e aguardar no hotel pelo resultado, que será comunicado num prazo máximo de 12 horas. Nas crianças, o teste para a despistagem da Covid-19 só é obrigatório a partir dos 12 anos.

Antes de entrar na região, ou de viajar entre ilhas, é ainda necessário fazer um registo e preencher o inquérito epidemiológico em www.madeirasafe.com, 12 a 48 horas antes da viagem. É também nesta plataforma que os visitantes com certificado de vacinação completa, de recuperação da Covid-19 (até 180 dias) ou testes PCR elegíveis podem registar essa informação e ter acesso ao corredor verde na chegada ao arquipélago.

Quem testar positivo à Covid-19 à entrada na Madeira fica sujeito a confinamento durante sete dias, bem como os seus contactos diretos.

Após este período faz novo teste e se o resultado for negativo pode gozar o resto das férias sem restrições. É recomendado seguro de viagem com cobertura Covid-19 para minimizar impactos numa situação deste género. A viagem entre ilhas também está condicionada à realização de testes antigénio, nas 48 horas anteriores à viagem e a partir dos 11 anos. Não são aceites autotestes.

No arquipélago, o uso de máscara em espaços comuns continua também a ser obrigatório. Alguns eventos habituais foram reagendados ou cancelados. No caso das atividades ao ar livre, a maior parte das opções existentes em cada ilha estão disponíveis, com as medidas de segurança adequadas. Para promover a segurança das viagens na região e atestar o cumprimento de um conjunto de medidas de higiene e segurança, muitas empresas têm aderido à certificação Madeira Safe to Discover e ao selo Clean & Safe.

O que sabe sobre a Madeira?

Sabia que as temperaturas amenas da Madeira são uma constante todo o ano. No verão rondam os 25° e no inverno os 17°, com exceção das zonas de maior altitude, como o Areeiro, no interior da ilha da Madeira onde podem descer para perto dos 10°. A temperatura média da água do mar no verão é de 22°.

A viagem de avião do continente para o arquipélago leva pouco mais de hora e meia. Entre Porto Santo e Madeira a distância é de 75 km, que podem ser percorridos de avião (em 35 minutos) ou de ferry, por cerca de 60€, ida e volta, em época alta.

No arquipélago, só as ilhas da Madeira, com uma área de 741 km², e do Porto Santo, com 42,5 km², são habitadas, mas da região fazem ainda parte os seis ilhéus de Porto Santo, as Desertas e as Selvagens, com outras seis ilhas e ilhéus. Todas são de origem vulcânica e a sua formação começou há vários milhões de anos, 27 milhões no caso das Selvagens. Uma curiosidade final antes de fazer as malas: o arquipélago da Madeira está ao dobro da distância de Lisboa, que das Canárias (450 km). Fica também mais próximo da costa de África do que do continente.