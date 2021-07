Porto Santo: a ilha da praia de areias douradas

Nos últimos anos, o Porto Santo afirmou-se como destino turístico de eleição e não faltam argumentos para que assim seja. Os nove quilómetros de praia de areia dourada, com águas aquecidas pela corrente do golfo, a temperatura amena e as alegadas propriedades curativas das areias da ilha são apenas algumas das boas razões para visitar Porto Santo, ponto de partida da aventura portuguesa dos Descobrimentos, que 603 anos depois continua a oferecer excelentes razões para ser descoberta.

Vila Baleira é o ponto mais movimentado da ilha. Tem a maior parte do comércio de Porto Santo e é um bom ponto de partida para descobrir outros atrativos, como os miradouros que oferecem vistas desafogadas em diversos pontos da ilha, ou os moinhos de vento que fizeram a moagem de cereais durante séculos.

Em Porto Santo, pode ainda desfrutar dos percursos pedestres que evidenciam os contrastes na paisagem da ilha. Subir ao Pico Ana Ferreira, um testemunho antigo da atividade vulcânica que levou à formação da ilha e um monumento natural com as suas colunas prismáticas, que parecem um piano. Explorar a beleza natural de zonas rochosas costeiras da ilha, com um banho nas piscinas naturais em Porto das Salemas, ou com um mergulho nas águas límpidas do Zimbralinho, montra para a biodiversidade da região no fundo do mar.

Miradouros que vale a pena conhecer

Por toda a ilha existem vários miradouros que são pontos privilegiados para uma perspetiva mais abrangente das vistas de Porto Santo e dos ilhéus que a rodeiam. Destaque para o Miradouro das Lombas, que oferece uma panorâmica da baía e da praia do Porto Santo, ou para o Miradouro da Portela, também com vista sobre a praia e sobre o Pico Ana Ferreira. A pouco mais de 1,5 km de Vila Baleira, esta visita é também um bom pretexto para ver alguns exemplares dos típicos moinhos de vento e a capela de Nossa Senhora da Graça de 1851, que ficam a caminho do miradouro.

Se quiser observar em maior detalhe os ilhéus que circundam Porto Santo, vá até ao Miradouro das Flores, com uma vista privilegiada para o ilhéu da Cal e para a Ponta da Calheta, que também vale a pena visitar. Passe pelo Miradouro do Furado Norte, na costa norte da ilha, a 400 metros do ilhéu do Ferro, ou pelo Miradouro da Fonte da Areia, frente ao ilhéu com o mesmo nome e noutra zona de paisagem singular, onde se destacam as formações arenosas.

Faça-se ao caminho

Para quem gosta de caminhar, ficam duas sugestões de percursos pedestres em Porto Santo:

Vereda do Pico Branco e Terra Chã. Este trilho de 2,7 km diz-se que foi criado para o transporte de produtos agrícolas, por burros de carga. Permite seguir para os dois lugares que lhe dão nome, numa paisagem que se vai alterando entre o semidesértico e a floresta.

Vereda do Pico do Castelo. Esta caminhada permite contornar o pico mais alto da ilha (Pico do Facho, 516 metros), e tem duas opções com 3,2 e 4,6 km, que se iniciam perto da Camacha e que atravessam zonas de pinheiros até chegar ao Miradouro do Pico do Castelo, e poder desfrutar de uma bela vista e encontrar um dos canhões que compunham a fortaleza ali construída no século XVII, para proteger a população dos constantes ataques de piratas e corsários.