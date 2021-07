Planeie a viagem: o que há para visitar na Madeira

Se está a pensar visitar a Madeira, organize-se porque não falta o que ver e fazer na ilha. Pode é faltar tempo para tudo. Está na Madeira o segundo ponto mais alto do País – o Pico do Areeiro e a imponente vista do seu miradouro e um conjunto de outros argumentos de peso para os amantes da natureza. Há tradições bem preservadas, de que são exemplo as Casas Típicas de Santana, e testemunhos de 600 anos de História, espalhados por dezenas de museus e igrejas em toda a ilha, a conviver lado a lado com uma oferta hoteleira moderna e sofisticada e com um leque variado de propostas para explorar o mar que envolve a ilha. Já pensou no que prefere? Veja as sugestões.

Descobrir o Funchal

Na cidade que acolhe uma das passagens de ano mais emblemáticas da Europa, vale a pena passear pela Praça do Município, onde pode visitar os Paços do Concelho e o Colégio dos Jesuítas (hoje sede da Universidade da Madeira). Desça até à Sé Catedral (século XVI) e continue a explorar a zona velha da cidade, local por excelência de animação noturna, onde também encontra a Capela do Corpo Santo e a sua praça, o popular Mercado dos Lavradores, montra para a diversidade de frutos e flores da ilha, ou o Palácio de São Lourenço. Passeie na Avenida Arriaga e na Avenida do Mar, seguindo até à marina e alcançando a famosa Praça CR7.

Jardins esplendorosos

O Jardim Botânico (Quinta do Bom Sucesso) é uma das referências da ilha, tem mais de três mil variedades de plantas originárias de diferentes pontos do mundo, com destaque para as espécies endémicas da Madeira, espalhadas por 80 mil m2. Para quem aprecia jardins, vale a pena considerar também uma visita ao Jardim Tropical do Monte Palace, aos Jardins da Quinta do Palheiro ou ao Jardim da Quinta Palmeira, que valem por si só e pela vista sobre a cidade.

Panorâmicas de perder o fôlego

Como também acontece no Porto Santo, os miradouros na Madeira têm vista privilegiada sobre a ilha e chega a ser difícil escolher os melhores. Deixamos três sugestões: o Cabo Girão é o mais alto da Europa, com 580 metros que dão corpo a um miradouro com uma plataforma suspensa em vidro, para os mais corajosos. Também não vai querer perder o Miradouro dos Balcões, onde é possível observar os picos mais elevados da ilha, nem o Miradouro da Eira do Serrado, com vista para outra atração da Madeira, o imenso vale da povoação de Curral das Freiras.

Ir a banhos na Madeira

As piscinas naturais de Porto Moniz são um dos cartões de visita da Madeira que vale a pena visitar, quer pense em dar um mergulho ou nem por isso. Para quem faz questão de estender a toalha sobre areia quando vai a banhos há opções como a Praia da Calheta, Prainha (Ponta de São Lourenço), Machico ou Seixal. Só esta última é natural (com areia negra) e dona de uma beleza que vale a pena conhecer. A ilha dispõe também de vários complexos balneares.

Vai uma tacada?

O golfe tem tradição na Madeira e integra circuitos internacionais de provas da modalidade. Na ilha existem dois campos, o Palheiro Golf e o Clube de Golfe do Santo da Serra, com 18 e 27 buracos. Em Porto Santo, os adeptos da modalidade têm um campo de 18 buracos, projetado pelo jogador Severiano Ballesteros.