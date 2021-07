Parque Temático da Madeira é de visita obrigatória

Local de visita obrigatória, o Parque Temático da Madeira continua a ser um espaço de reconhecido valor cultural e etnográfico que alia a vertente didática e de transmissão de conhecimento a uma vertente de entretenimento para toda a família. O recinto encontra-se dividido em vários núcleos e durante o percurso o visitante é convidado a conhecer a história, as tradições e os costumes do povo madeirense.

A infraestrutura, localizada em Santana e sob a tutela da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira, foi recentemente alvo de um projeto de reconversão, intervenção apoiada por fundos europeus que envolveu um investimento de valorização etnográfica de todo o espaço.

A vasta oferta cultural abrange as atrações recentemente disponibilizadas ao público, como a zona do Aldeamento de Casas Típicas de Santana, a Quintinha do Parque e o Pavilhão Júnior. Composto por cinco casas típicas, o aldeamento proporciona aos visitantes um contacto próximo com os artesãos que trabalham na arte da lã, linho, bordado da Madeira e vimes, bem como uma mercearia tradicional com a poncha regional e uma antiga cozinha com forno a lenha onde ainda é confecionado o pão típico de Santana

Na Quintinha do Parque, o visitante é convidado a interagir com vários tipos de animais e atividades rurais que, outrora, faziam parte do quotidiano das famílias madeirenses. E no Pavilhão Júnior, parque infantil e zona de labirinto especialmente dedicado aos mais novos, as crianças também poderão dar asas à imaginação.

O extenso jardim, que reúne algumas das espécies mais representativas da flora endémica da Madeira, a réplica do comboio do Monte, a vereda e um passeio relaxante no lago são também elementos atrativos que tornam o Parque Temático da Madeira num espaço indispensável para toda a família!