Fruta com sabor, qualidade e segurança alimentar

Geograficamente localizada numa latitude com características excecionais de uma região subtropical, a ilha da Madeira possui condições favoráveis ao cultivo da banana. O clima, o solo e a orografia da ilha levam a que os terrenos mais propícios ao cultivo estejam localizados nas encostas viradas a sul, entre o nível do mar e a cota dos duzentos a trezentos metros de altitude.

É aí que as bananeiras encontram as melhores condições para o seu desenvolvimento: temperatura mais elevada, dada pela boa exposição solar, e água em abundância, proveniente do Norte da ilha através de canais de irrigação – as levadas, construídas ao longo de cinco séculos, labor de homens destemidos que escavaram nas montanhas os canais que ainda hoje transportam o precioso líquido para a manutenção desta cultura agrícola.

A proximidade do mar, a boa exposição solar e o clima ameno ao longo de todo o ano, aliado às características e à fertilidade dos solos vulcânicos, a uma cuidada seleção das plantas e a um correto regadio, permitem obter um fruto de características únicas: a banana da Madeira.

A qualidade e a segurança alimentar são os alicerces essenciais para a acreditação e valorização da produção da banana da Madeira, especialmente num mercado cada vez mais global e exigente. Para dar essas garantias fundamentais ao produto, foram implementadas duas certificações: o GLOBALG.A.P., um sistema de boas práticas agrícolas (Good Agricultural Practices) e a ISO 22000 – Gestão do Sistema de Segurança Alimentar. A par destas certificações, a GESBA – Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda. está empenhada em sensibilizar os produtores para a produção em modo biológico.

A cultura da banana da Madeira proporciona o desenvolvimento rural equilibrado e sustentável, o respeito pelo meio ambiente e a preservação da biodiversidade, assumindo assim um papel vital a nível ambiental, social e económico para a região.