Festas e tradições animam os próximos meses

Nos próximos meses, a Madeira acolhe um conjunto de eventos que são uma oportunidade para conhecer mais sobre a história do arquipélago, as tradições religiosas e o modo de vida dos madeirenses. Em Porto Santo, que festeja o dia da cidade já a 7 de agosto, o mês segue animado pelas festas da Nossa Senhora da Graça e de Nossa Senhora da Piedade, este ano limitadas à componente religiosa por causa da Covid-19. Em outubro, vale a pena assistir ao Festival Colombo, que é uma oportunidade para viajar até ao século XV e ver recriado o ambiente daqueles tempos e um dos muitos desembarques na ilha do popular navegador.

Na Madeira, o histórico Rali Vinho Madeira volta à ilha em agosto, cumprindo uma tradição que teve início em 1959, e em setembro e outubro o arquipélago dá espaço ao vinho e à vinha, com a Festa das Vindimas e a Festa do Vinho Madeira. Outubro este ano também é mês da popular Festa da Flor que anima as ruas do Funchal com as flores que dão fama à ilha.

A não perder:

Porto Santo

Festa de Nossa Senhora da Graça – 14 a 16 de agosto

Festa de Nossa Senhora da Piedade – 28 a 29 de agosto

Festa das Vindimas – 10 e 11 de setembro

Campeonato do Mundo de Vídeo e Fotografia Subaquática – 4 a 9 de outubro

Festival Colombo – 7 a 10 de outubro

Madeira

Rali Vinho Madeira – 5 a 7 de agosto

Festa da Assunção da Nossa Senhora – 15 de agosto

Festa do Vinho Madeira – 8 a 24 de outubro

Festa da Flor – 1 a 24 de outubro (ponto alto dias 2 e 3/10)





Museus para todos os gostos



No que diz respeito à oferta de museus na Madeira é extensa e variada nos temas. Tanto pode conhecer melhor a tradição da caça à baleia, como emergir em experiências 3D

O Turismo da Madeira lista quase três dezenas de museus no arquipélago. Através destes espaços é possível conhecer melhor quase todas as vertentes da cultura e tradições da região. Das explorações de cana-de-açúcar na ilha à produção vinícola, passando pela caça à baleia, tudo está documentado em espaços de exposição que se distribuem pelas duas ilhas.

Há ainda para visitar museus dedicados à etnografia, arte sacra ou arte contemporânea, ou à história natural da região (encerrado para obras). Pode ainda encontrar espaços dedicados a temas mais específicos e contemporâneos, como é o caso do Museu 3D Fun Art, que reúne cerca de 40 cenários que aliam a ciência da perceção visual a efeitos de ilusão ótica, para proporcionar experiências para toda a família.

Visite o local onde terá morado Cristóvão Colombo

O navegador Cristóvão Colombo casou com uma portuguesa e com ela terá vivido no arquipélago da Madeira, pensa-se que no local onde hoje pode ser visitada a Casa Colombo Museu do Porto Santo, que é o centro de um núcleo museológico com diferentes polos onde é possível compreender a importância da ilha no contexto da expansão marítima de Portugal.

Museu CR7

A ilha que viu nascer Cristiano Ronaldo foi o local escolhido pelo jogador para partilhar com o mundo os sucessos da sua carreira futebolística. Os troféus, a correspondência dos fãs e experiências interativas esperam pelos admiradores do jogador português no Funchal, que ali guarda as suas cinco bolas de ouro e demais troféus.