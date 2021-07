Descubra 12 razões para visitar a Madeira

É uma pequena pérola portuguesa a pontuar no meio da imensidão do Atlântico. Europeia na cultura, nas gentes e nos saberes, perto da costa de África em termos geográficos, a Ilha da Madeira é um pequeno tesouro que merece ser descoberto. Parta connosco nesta viagem e conheça as 12 razões para visitar a Madeira.

Clima ameno e subtropical

Com temperaturas médias do ar e da água do mar entre 18 a 24º C, este é um clima maravilhoso que permite desfrutar, ao máximo, os prazeres do mar e natureza. Nadar em piscinas vulcânicas, estender-se ao sol nas praias, passear de barco para ver baleias ou golfinhos, caminhar nas levadas, ou viver uma aventura de BTT ou Canyoning, no coração da Floresta Laurissilva são algumas das opções.

Perto das maiores capitais europeias

O Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo oferece ligações aéreas regulares, diretamente com as principais capitais europeias. A duração dos voos é curta, e vai desde 1h30 minutos para Lisboa a cerca de 3/4 horas para Paris, Londres ou Berlim.

Paisagens luxuriantes

Descobrir os vários recantos da ilha e as suas diferentes paisagens é uma verdadeira aventura. Explorar florestas, praias, cidades, montanhas, jardins, reservas naturais... enfim, uma diversidade de ambientes inacreditáveis e a curtas distâncias entre si.

Floresta Laurissilva

Considerada Património Natural UNESCO desde 1999, a Laurissilva é o nome dado a um tipo de floresta húmida subtropical, de origem pré-histórica, composta por árvores da família das lauráceas e presente em algumas zonas da Macaronésia – uma região que inclui os arquipélagos da Madeira, dos Açores, das Canárias e de Cabo Verde. É na Ilha da Madeira que tem maior expressão, ocupando uma área de cerca de 20% do território. E é também aqui que encontra as famosas Levadas, canais de irrigação que transportam a água das zonas mais altas e húmidas para as regiões mais secas.

Povo amigável e hospitaleiro

Graças à alegria e simplicidade dos locais, o ambiente que se vive é amigável. Os madeirenses têm uma vontade muito própria de ajudar, e dominam na arte de bem receber.

Variedade de alojamento

Existe uma oferta variada de alojamento, assim como das experiências proporcionadas pelos mesmos (hotéis de luxo, com spas, para famílias, adults-only, eco-friendly e quintas históricas).

Rica herança cultural

A Madeira guarda seis séculos de herança cultural e, além de ser dotada de um rico património edificado, existem várias tradições e costumes, que se mantêm nos dias de hoje, e que podem ser experienciados na primeira pessoa.

Excelentes vinhos e produtos locais

A oferta gastronómica é variada, com sabores exóticos e refinados, simples e generosos, reflexo da alma dos madeirenses. Uma refeição pode envolver pratos preparados num restaurante com estrelas Michelin, um peixe fresco à beira-mar ou uma espetada numa zona vinícola.

Atividades ao ar livre

O clima da Madeira permite fazer atividades ao ar livre, praticamente 365 dias por ano. Existem atividades para todos os gostos, radicais e relaxantes.

Eventos durante todo o ano

A Madeira orgulha-se de apresentar diversos eventos, literalmente todo o ano, (de janeiro a dezembro), e das mais diversas temáticas; piromusicais, desportivos, gastronómicos, entre outros. A Festa da Flor, o Festival do Atlântico, o Carnaval, o Festival Colombo e a Festa do Vinho são alguns dos eventos mais populares e que culminam com as festividades de Natal e com a noite de chegada do Ano Novo, com um dos maiores fogos-de-artifício do mundo.

Porto Santo

Em 2012, a praia do Porto Santo venceu na categoria "Praia de Dunas", o reconhecimento das "7 Maravilhas – Praias de Portugal". Esta praia de nove quilómetros, conta com águas cristalinas, que banham uma extensa e contínua costa de finas areias douradas. Refira-se ainda que a ilha é reserva da biosfera da UNESCO.

Seis vezes o "Melhor Destino Insular do Mundo"

Madeira tem a honra de ter recebido em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, o título de "Melhor Destino Insular do Mundo" nos World Travel Awards, o que é efetivamente demonstrativo de excelentes motivos para uma viagem a este maravilhoso destino.