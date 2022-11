Mobilidade elétrica on the road

A eletricidade veio das casas para as ruas alimentar a forma como nos movemos. Face à gravidade das alterações climáticas, às preocupações com a sustentabilidade do planeta e com o bem comum, os objetivos europeus preveem o fim das emissões de gases de efeito de estufa dos automóveis até 2035.

A transição energética está em marcha, e em marcha está também uma iniciativa inovadora que está a deixar todos agarrados às redes sociais. Trata-se de uma viagem de Lisboa a Oslo num carro elétrico, ao longo de 10 dias e 9.000 quilómetros. Ao volante desta jornada, que está a decorrer, seguem quatro colaboradores da Seguro Directo, bem equipados do veículo à indumentária, numa aventura com grandes surpresas.

Uma viagem com propósito

Com esta iniciativa inovadora no mundo dos seguros, o Grupo Ageas Portugal, nomeadamente a Seguro Directo, pretende dar mais "visibilidade para a mobilidade elétrica como uma alternativa àquilo que é o meio mais tradicional com os carros de combustão", refere Hugo Julião, responsável de Marketing Canal e Digital do Grupo Ageas Portugal. Em conjunto com vários parceiros – a Fundação Ageas, Carglass, MForce, Watts on Wheels, Associação Portuguesa do Veículo Elétrico, Associação Salvador, UVE – Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos e o Grupo Cofina –, esta caminhada sustentável sobre rodas visa "sensibilizar para a importância das alterações climáticas e mostrar que é possível, através de um carro elétrico, fazer uma viagem tão grande e com isso contribuir para a sustentabilidade do meio ambiente".

Ready, set, go

A cerimónia de partida teve lugar no Edifício Ageas Tejo, no dia 4 de novembro, e a chegada a Oslo está prevista a 10 de novembro, altura em que a tripulação da seguradora será recebida pelo embaixador Pedro Pessoa e Costa. Oslo, a capital da Noruega, é um destino representativo, não só por ser a cidade da Europa onde se vendem mais carros elétricos, mas também por ter sido a Capital Verde Europeia em 2019.

Treze países, mais de 35 cidades, muitas surpresas

Cinco dias para ir, cinco dias para voltar. A longa e "verde" viagem é a prova provada de que os carros elétricos não estão somente destinados a circular em zonas urbanas. A viagem inclui 13 paragens simbólicas no itinerário, em cidades com referências à sustentabilidade, onde se está a "comunicar aquilo que são diferentes formas de mobilidade ao longo da Europa", refere Hugo Julião.

A Cúpula do Milénio, em Valladolid Torre Eiffel, Paris

Após a saída de Lisboa, o quarteto Seguro Directo rumou a Valladolid, cidade espanhola onde a Cúpula do Milénio absorve 90% de luz solar que transforma em energia. Depois, a "equipa" seguiu para França, mais concretamente para Bordéus, e após um pit stop o destino foi Paris, cidade que viu o primeiro automóvel – que era elétrico! – ultrapassar os 100 quilómetros por hora. Continuando a rumar a norte seguiu-se Dortmund, Alemanha, e a Dinamarca, em concreto a capital, Copenhaga, onde mais de 50% da população utiliza a bicicleta para se deslocar. De capital para capital, seguiu-se Oslo, onde chegaram ontem, dia 9, e onde a tripulação aproveitou para fazer um carregamento na Carglass, com a presença de um responsável da marca na Noruega, e visitar um parque de estacionamento exclusivo para veículos elétricos, construído num antigo refúgio da II Guerra Mundial.

Equipa Seguro Directo no ferryboat, rumo à Dinamarca Equipa Seguro Directo em Copenhaga

Então, estará na altura de regressar a Lisboa. A primeira paragem será em Berlim, onde a circulação das bicicletas gera energia para iluminar a ciclovia. A viagem continua rumo a Gyor, ou não fosse a Hungria o berço de Ányos Jedlik, que, em 1828, começou o primeiro projeto de um motor elétrico. Continuando para sul, segue-se Itália, mais concretamente Pádua, Turim e Milão. Em Turim, ali à beira dos Alpes, pode visitar-se um edifício verde com 150 árvores embutidas na sua construção. Já em Milão conhece-se um excelente exemplo de reciclagem Carglass. Depois, Provença, França. Lérida, na Catalunha, é a próxima paragem no mapa, seguindo-se Madrid, antes de chegar a casa.

Quilómetro a quilómetro, na sua companhia

A viagem pode ser acompanhada nas redes sociais da Seguro Directo (Facebook, Instagram, LinkedIn). E é possível seguir cada etapa da jornada numa página específica da Seguro Directo. Esta aventura também vai ser acompanhada de perto na CMTV, na revista Sábado e no programa Aquela Máquina. A qualquer momento, retome a viagem. Tem toda a informação disponível no site da Sábado e no site da Seguro Directo.

Fique ligado a esta que é, nas palavras de Hugo Julião, uma "experiência emocional e com impacto na vida das pessoas e no meio ambiente". O futuro é hoje. Abra caminho para um amanhã mais feliz e mais sustentável.

Partida de Lisboa, Parque das Nações dia 04/11