Cursos da Portucalense diferenciam-se pela ligação à realidade empresarial

Cada vez mais se encara o investimento na formação pós-graduada como uma aposta fundamental para vencer os desafios do mercado de trabalho, que exige dos profissionais não apenas um bom nível de preparação em termos de conhecimentos científicos e práticos adquiridos ao longo da licenciatura, mas também um conjunto de soft skills muito valorizadas pelos empregadores, num contexto empresarial complexo, altamente competitivo e cada vez mais digital, que permitem a obtenção de uma diferenciação positiva. Assim, são cada vez mais os profissionais que regressam à universidade procurando ampliar conhecimentos e reforçar competências, porque têm em vista uma mudança de carreira ou porque ambicionam progredir na hierarquia.

A Universidade Portucalense (UPT), explica Cláudia Carvalho, diretora de Marketing e Comunicação da instituição, tem uma ampla oferta ao nível dos mestrados, short masters, short masters executivos e pós-graduações que abrange várias áreas: Direito, Relações Internacionais, Economia, Gestão, Marketing, Psicologia, Educação Social, Informática, Ciência de Dados, Arquitetura, Multimédia e também as áreas de Turismo e de Gestão de Hospitalidade.

Estando a UPT consciente da evolução do mercado do trabalho, estes cursos têm uma forte componente prática, dinamizada pelo recurso a estudos de casos reais, simulações e troca de experiências com gestores de diversas áreas. Ao longo dos seus cursos, os estudantes têm a possibilidade de desenvolver soluções para problemas reais de empresas e organizações parceiras. Com efeito, esta forte ligação com a realidade empresarial é um fator diferenciador dos cursos da UPT. Em particular, os estudantes do mestrado em Gestão e do mestrado em Marketing e Negócios Digitais participam no Programa On-The-Road, um projeto inovador que visa construir pontes entre a sala de aula e a realidade empresarial, permitindo aos estudantes desenvolver uma vertente mais prática e mais próxima da realidade empresarial, realizando trabalhos multidisciplinares e propondo soluções, assentes em metodologias testadas e validadas que podem depois aplicar nas suas empresas.

MBA para Gestores de PME

Ao nível da formação executiva da UPT, é também de destacar o MBA para Gestores de PME. É uma formação diferenciadora, concebida para ir ao encontro das necessidades específicas das PME. O corpo docente tem uma vasta experiência académica e empresarial e a forte proximidade com os estudantes gera um ambiente académico estimulante e potencia os resultados da aprendizagem.

Ciência de Dados

Paralelamente, há outras áreas de formação avançada cada vez mais procuradas. É hoje frequente ouvir falar em sistemas de informação, ciência de dados e business analytics nos mercados atuais. Para sobreviver no ambiente competitivo atual, as empresas e organizações precisam de incorporar na sua atividade diária sistemas de análise de dados. Nesse sentido, a UPT reforçou a oferta formativa nesta área com um mestrado e um short master em Ciência de Dados.

Em suma, definir objetivos profissionais, analisar quais os conhecimentos e competências a reforçar e procurar a formação que melhor se adapta ao perfil e ambições de cada um é o caminho para melhor se rentabilizar o investimento na formação avançada.