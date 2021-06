UPT: uma instituição aberta

A UPT é uma instituição de ensino superior que se orgulha de apresentar um conjunto de formações diversas, entre licenciaturas, mestrados, doutoramentos e outras formações não conferentes de grau. Ferrão Filipe, vice-reitor da UPT, diz ser difícil realçar uma, pois o que destaca todas estas formações é a própria universidade. É o ser UPT. É ser uma universidade aberta e em interação permanente com o mundo, local, nacional e internacional. É levar para fora o conhecimento que vai construindo, a visão e ação que pretende contribuir para a identificação e solução de problemas e o apoio e a solidariedade com a comunidade próxima, mas também mais distante. É trazer para dentro os desafios que o mundo coloca, económicos, mas também sociais, psicológicos, educacionais e culturais. É ser uma universidade formadora de profissionais e técnicos altamente competentes e cidadãos responsáveis enquanto seres humanos e sociais.

Destacam-se as metodologias, as pedagogias, a relação que a universidade cria e mantém com os seus estudantes. Destacam-se a qualidade do corpo docente e de todos os colaboradores da instituição, o magnífico campus e a relação criada e alimentada com as entidades empresariais e organizacionais e com os seus profissionais, futuros contratantes dos formandos da UPT.

As empresas, os museus, os jardins e as serras

Não foi esta pandemia que obrigou a UPT a repensar o modelo de ensino, explica Ferrão Filipe. Há muito que a universidade se questionava sobre a sua validade e ensaiava alternativas que foram sendo introduzidas nos momentos de formação. As sessões de formação não têm de ser exclusivamente numa sala de aula. As ações da UPT ocorrem em sala, mas também em empresas, em museus, em quintas, no jardim do campus, no parque da cidade, em centros comerciais e até em plena serra do interior do País, durante a noite, tendo como cenário um céu abobadado intensamente estrelado que jamais se esquece. E são contadas histórias... e essas nunca se esquecerão... as tecnologias evoluem, as técnicas também, assim como os “modos de fazer”, e as mais antigas vão sendo postas de lado e algum tempo depois já ninguém lembra! As histórias quais metáforas para o saber e o saber-fazer, para a vida... não esquecem...

É uma constante preocupação da UPT manter e reforçar as formações, promovendo a sua atualização, quer em função das interações que estabelece com o mundo profissional, quer em função do próprio desenvolvimento da ciência, para o qual a UPT contribui através dos seus centros de investigação e das suas equipas e projetos.

Em paralelo, a universidade procura alargar a sua oferta. Fá-lo quando acredita que tem as condições reunidas para poder afirmar que determinada formação corresponde ao nível de exigência da UPT e que garante aos seus estudantes que essa formação responderá às suas necessidades e aspirações e aos futuros empregadores que os futuros profissionais terão uma formação de elevada qualidade, quer técnica, quer social e humana. Assim sendo, Ferrão Filipe anuncia, com grande satisfação, que no próximo ano letivo a UPT dará início à concretização de um projeto que vem sendo preparado ao longo dos últimos tempos, reunidas que estão as condições atrás anunciadas. Refere-se à licenciatura de Engenharia e Gestão Industrial já acreditada pela Agência (A3ES). Não tem dúvidas de que será mais uma área de formação desafiante e com grande sucesso.

Reforçar a área das tecnologias

O objetivo com esta nova formação é reforçar a área das tecnologias na oferta formativa da universidade. O futuro passará muito por esta área, sendo cada vez mais transversal, e que se tornará presente, com formações específicas ou partilhadas, em todos os domínios do saber e do fazer. Assim como, não restam dúvidas, estas mesmas áreas receberão contributos de outros domínios. No futuro, cada vez mais as formações serão heterogéneas porque os próprios exercícios e desafios profissionais e pessoais também o são, exigindo, pois, respostas da mesma ordem.

É atendendo a esta perspetiva que a UPT vai formatando e construindo as formações. É este o caminho que já hoje as empresas e as organizações requerem e que os próprios formandos reconhecem como essencial, respondendo de forma positiva e fazendo com que os números dos que aderem às ofertas UPT cresçam, esgotando as vagas em praticamente todos os cursos.